Politico: чтобы избежать потерь от торговой войны с Америкой, ЕС нарушит одно из либеральных «табу»

Чтобы заключить «торговое перемирие» с США, у Европы остаётся всё меньше времени, пишет Politico. Европейская комиссия сообщила на этой неделе, что специально сформированная целевая группа по решению этих проблем не встретила особого энтузиазма со стороны США в отношении внесения поправок в спорное законодательство. Поэтому страны ЕС всё чаще задумываются об ответном внедрении собственных субсидий, что раньше считалось немыслимым, отмечается в статье.

Германия обдумывает планы нарушить табу на субсидии, чтобы попытаться избежать негативных последствий «торговой войны» с США, сообщает Politico. Осталось всего шесть недель до того момента, как Вашингтон должен ввести массовые промышленные субсидии. И в Европе нарастает импульс для того, чтобы принять в ответ аналогичные меры в стремлении избежать рецессии, поясняется в статье.



В частности, немецкая экономика тоже сталкивается с угрозой экономической рецессии — и последнее, что нужно сейчас Берлину, это шаги, направленные против развития бизнеса в Европе, полагают эксперты. Немцы разочарованы тем, что Вашингтон не предлагает вариантов «мирного соглашения», в то время как уже с 1 января должен вступить в силу американский пакет субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд, направленный на поддержку «зелёных» отраслей в США, поясняется в статье.



Европейцы всерьёз обеспокоены тем, что подобная схема Вашингтона станет побуждать крупные компании, включая производителей электромобилей и других важных товаров, переводить свои инвестиции из Европы в США и рекламировать для своих клиентов товары американского производства. Это приводит в ярость крупных европейских автопроизводителей, таких как Франция и Германия, и всё чаще вынуждает их задумываться о том, чтобы в ответ начать применять европейские субсидии, пишет Politico.



Германия и так обеспокоена тем, что уже несколько её ведущих компаний приняли решение свернуть операции на родине и активизировать инвестиции в других странах, в том числе на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе, поясняется в статье. И сейчас последнее, что нужно Берлину, — это чтобы Вашингтон ещё больше переориентировал деловые круги на свой рынок. Поэтому Евросоюз хочет заключить с США сделку, в рамках которой европейские компании также могли бы воспользоваться американскими привилегиями.



Однако такое «перемирие» в нынешних условиях кажется маловероятным, подчёркивает автор. А если это противостояние выйдет из-под контроля, оно может вскоре привести к «торговой войне», что тоже не станет лучшим вариантом для европейцев, поскольку после символических протестов в рамках Всемирной торговой организации это столкновение может легко вновь скатиться к «тарифным битвам», как уже было в эпоху бывшего президента США Дональда Трампа, говорится в статье.



Поэтому в Берлине растёт число сторонников радикального плана альтернативных мер: вместо открытой «тарифной войны» с Америкой всё чаще обсуждается возможность разорвать классический свод правил свободной торговли и «сыграть с Вашингтоном в его собственную игру», направляя государственные субсидии для поддержки европейских отраслей промышленности, чтобы получить собственных «зелёных» лидеров в таких передовых секторах, как производство солнечных батарей, аккумуляторов и водородного топлива, пишет Politico.



Франция уже давно выступала за укрепление европейской промышленности с помощью государственной поддержки. В то время как немцы до сих пор занимали более либеральные экономические позиции и не хотели начинать гонку субсидий против Америки, поясняет автор. Однако сейчас ситуация меняется и высокопоставленные чиновники в Берлине заявляют, что также всё больше склоняются к такому варианту, если переговоры с США не помогут в последнюю минуту внезапно урегулировать ситуацию.



Берлин фактически является экономическим центром европейского блока из 27 стран. Поэтому если он в конечном итоге решит бросить всю свою мощь на то, чтобы поддержать идею государственных субсидий ради «промышленной гонки» с США, это будет действительно решающий момент, подчёркивается в статье.



При этом время уходит, а возможностей до торгового перемирия с Байденом остаётся всё меньше — и оно выглядит всё более маловероятным, сообщает Politico. Недавние попытки специальной группы урегулировать споры между ЕС и США не увенчались успехом: Европейская комиссия сообщила странам ЕС на этой неделе, что эта целевая группа не встретила особого энтузиазма со стороны американцев в ответ на предложение внести поправки в спорное законодательство.



«Осталось всего несколько недель», — предупредил в этой связи Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европарламента. «Как только закон будет принят, нам будет слишком поздно добиваться каких-либо изменений», — добавил он. Ланге также предупредил, что неспособность достичь соглашения, вероятно, приведёт к возбуждению судебного процесса против США в ВТО.



Брюссель также может нанести ответный удар по американским субсидиям, которые он считает «дискриминационными», путём введения собственных карательных тарифов, считает Ланге. Предупреждения о «торговой войне» начинают раздаваться всё чаще в преддверии переговоров между ЕС и США на высшем уровне, которые должны стартовать на встрече в Вашингтоне 5 декабря, говорится в статье.



Правительство Германии пока пытается избежать конфликта, поскольку канцлер Олаф Шольц стремится укрепить единство среди западных союзников на фоне обострения конфликта на Украине и новых вызовов, исходящих от Китая, пишет Politico. Ранее в этом месяце правительство Шольца уже предложило Вашингтону заключить новую торговую сделку между ЕС и США для урегулирования разногласий, однако это предложение было быстро отклонено, поясняется в статье.



В результате в конце прошлого месяца Шольц впервые допустил, что Евросоюзу, возможно, придёется отреагировать на закон США снижением собственных налогов и внедрением государственной поддержки промышленности, если переговоры с Вашингтоном не помогут найти решение, сообщает Politico. Тем самым он поддержал аналогичные планы, сформулированные президентом Франции Эммануэлем Макроном, который должен встретиться с Байденом 1 декабря в Вашингтоне.





И хотя официальная линия немецкого правительства остаётся неизменной — Берлин по-прежнему надеется достичь решения путём переговоров с Вашингтоном, однако в то же время чиновники рассматривают возможность «усилить стимулы» для размещения в Европе производства, основанного на экологически чистых технологиях, пишет Politico.



А негативные с экономической точки зрения новости о том, что автопроизводитель Tesla заморозил свои планы по строительству нового завода по производству аккумуляторов в Германии, вместо этого решив инвестировать в США, или что производитель стали ArcelorMittal частично закрыл своё производство в Германии, также способствуют тому, что в Берлине всё чаще слышатся призывы к правительству рассмотреть возможность увеличения государственной поддержки для промышленности.



Это должно помочь европейским предприятиям справиться как с негативными тенденциями, вызванными новой схемой США, так и с высокими ценами на энергоносители, поясняется в статье. Представитель Министерства экономики Германии, в частности, заявил, что перед лицом новых проблем придётся «выработать свой собственный европейский ответ, в котором наши сильные стороны будут поставлены на первое место… и усилить собственные производственные мощности».



В то же время он предупредил, что и США, и ЕС «должны быть осторожны, чтобы не провоцировать «гонку субсидий», которая мешает лучшим идеям преобладать на рынке», и подчеркнул, что «зелёные технологии» лучше всего развиваются в условиях честной конкуренции и свободных инноваций, говорится в статье.

Одним из важных условий, способных помочь Германии и ЕС защитить упомянутую «честную конкуренцию» и избежать того, чтобы в глобальной системе свободной торговли начали всё сильнее проявляться протекционистские тенденции, могла бы стать гарантия того, что любые государственные субсидии в Европе вводились в строгом соответствии с правилами ВТО, пишет Politico. Это означает, что такие субсидии не делали бы различий между местными и иностранными производителями — в отличие от спорных законов, принятых в США, подчёркивается в статье.



Представители немецкой промышленности также поддерживают эту идею. «В области промышленной политики и субсидий мы могли бы рассмотреть меры, совместимые с правилами ВТО — как ЕС уже делает в секторе чипов», — заявил в этой связи Фолькер Трейер, глава отдела внешней торговли Торговой палаты Германии. Трейер также подчеркнул, что в отношении иностранных инвесторов «не должно быть никакой дискриминации», однако это не исключает возможности предоставить дополнительные бонусы инвесторам из любых стран, которые заинтересованы в европейском сотрудничестве. И хотя Шольц не поддерживает формулировки Макрона, которые звучат «слишком протекционистски» для немцев, он согласен с тем, что Евросоюз не может бездействовать, если он столкнется с недобросовестной конкуренцией или потерянными инвестициями — об этом журналистам рассказали неназванные осведомлённые источники, поясняется в статье.Одним из важных условий, способных помочь Германии и ЕС защитить упомянутую «честную конкуренцию» и избежать того, чтобы в глобальной системе свободной торговли начали всё сильнее проявляться протекционистские тенденции, могла бы стать гарантия того, что любые государственные субсидии в Европе вводились в строгом соответствии с правилами ВТО, пишет Politico. Это означает, что такие субсидии не делали бы различий между местными и иностранными производителями — в отличие от спорных законов, принятых в США, подчёркивается в статье.Представители немецкой промышленности также поддерживают эту идею. «В области промышленной политики и субсидий мы могли бы рассмотреть меры, совместимые с правилами ВТО — как ЕС уже делает в секторе чипов», — заявил в этой связи Фолькер Трейер, глава отдела внешней торговли Торговой палаты Германии. Трейер также подчеркнул, что в отношении иностранных инвесторов «не должно быть никакой дискриминации», однако это не исключает возможности предоставить дополнительные бонусы инвесторам из любых стран, которые заинтересованы в европейском сотрудничестве.



В Брюсселе также всерьёз рассматривают идею о субсидиях, говорится в статье. По словам источников из структур исполнительной власти Евросоюза, комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон является её ведущим сторонником. Бретон уже выступает за «Европейский фонд солидарности», чтобы помочь «мобилизовать необходимое финансирование» для укрепления европейской автономии в ключевых секторах, таких как батареи, полупроводники или водород, напоминает Politico.



А 29 ноября Бретон должен отправиться в Берлин, чтобы обсудить там с правительством Шольца последствия американского закона и новые меры в сфере промышленной политики и энергетики. Поддержка со стороны Германии могла бы помочь Бретону одержать верх в дискуссиях о внутренней стратегии Евросоюза над «более осторожным» комиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом, говорится в статье.



Более того, эти тенденции даже перекликаются с заявлениями высших должностных лиц из американской администрации, включая торгового представителя США Кэтрин Тай, которые призывают ЕС не вступать в трансатлантический торговый спор и вместо этого внедрять свои собственные промышленные субсидии, отмечается в статье. Вашингтон также рассматривает подобную стратегию в качестве способа сократить зависимость в производственной и торговой сфере от Китая, пишет в заключение Politico.