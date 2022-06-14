Обозреватель NI: торговая война Байдена против Китая вредит самим американцам

Чтобы замедлить инфляцию и получить геополитическое преимущество в отношениях с Китаем, президент США Джо Байден должен отказаться от некоторых санкций в отношении китайских компаний по производству полупроводников, пишет обозреватель The National Interest Кевин Климан. По мнению Климана, торговая война с Поднебесной вредит американцам, учитывая её высокие экономические издержки.

Экономические издержки воинственной позиции администрации президента США Джо Байдена по отношению к Китаю значительно превышают приносимые ею «иллюзорные» геополитические выгоды, пишет обозреватель The National Interest Кевин Климан.

В качестве примера журналист приводит сложившийся в Соединённых Штатах дефицит микроэлектроники, который способствует не только росту цен, но и замедлению экономического роста в стране. Инфляция в США достигла сорокалетнего максимума в результате резкого снижения, а затем резкого роста спроса на фоне пандемии коронавируса и сбоев в цепочках поставок ключевых ресурсов, таких как полупроводники. На этой неделе министр финансов Джанет Йеллен подсчитала, что «треть инфляции в США приходится на новые и подержанные автомобили, и... всё это из-за нехватки полупроводников».

По мнению Климана, внешняя политика США усугубляет дефицит чипов, тем самым разжигая инфляцию. Так, администрация Байдена ввела санкции против более чем 20 крупных китайских компаний по производству чипов, расширив тем самым торговую войну, которую начал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Это способствовало сокращению производства полупроводников в Китае: в 2021 году доля Поднебесной на мировом рынке полупроводников упала всего лишь во второй раз в этом столетии. Ограничение роста производства в Китае — единственный способ сократить количество производимых полупроводников, так как страна собирает больше чипов, чем любое другое государство.

«По самым оптимальным оценкам, отсутствие доступных полупроводников, вероятно, отнимет целый процентный пункт от ВВП в 2021 году», — признал в апреле главный экономический советник Белого дома Брайан Диз.

Как отмечает журналист, США и Тайвань контролируют ключевые точки глобальной цепочки поставок полупроводников, что означает, что китайская промышленность по производству микросхем не представляет рисков для национальной безопасности Соединённых Штатов. По его мнению, Байден должен отказаться от контрпродуктивного наступления на китайскую промышленность не только для того, чтобы замедлить инфляцию, но и для того, чтобы смягчить экономическую войну между Вашингтоном и Пекином.

Полупроводники являются важным компонентом различных технологий, начиная от кредитных карт и заканчивая межконтинентальными баллистическими ракетами. При этом на данный момент американские компании располагают лишь пятидневным запасом микросхем, тогда как до пандемии этот запас составлял сорок дней.

Дефицит полупроводников стал одним из основных факторов инфляции в США. Согласно анализу более 200 американских производственных секторов, проведённому Федеральным резервным банком Сент‑Луиса, цены в секторах, зависящих от чипов, были на шесть процентных пунктов выше, чем в других производственных секторах. Дефицит чипов также привёл к тому, что в 2021 году в США было произведено на 7 млн автомобилей меньше, что привело к росту цен на новые автомобили на 8% и на подержанные автомобили — на 40%.

Ограничения, введённые США в отношении китайских производителей, в значительной степени способствовали дефициту чипов на внутреннем рынке. По данным Климана, ограничения, введённые Трампом и расширенные Байденом, привели к сокращению импорта китайских чипов в США вдвое. Байден запретил множеству китайских фирм использовать американское оборудование для производства чипов, запретил компаниям, заключающим контракты с американскими организациями, работать с китайскими компаниями и запретил американские инвестиции в китайские компании, включая крупнейшего производителя чипов SMIC. На фоне санкций в отношении китайских компаний другие производители микросхем стали ради максимизации производства пренебрегать необходимостью проводить техническое обслуживание оборудования, тем самым повышая риск дальнейших перебоев в поставках.

И воинственная политика Байдена только усиливается. Так, министр торговли Джина Раймондо недавно пригрозила «закрыть SMIC», «запретив им использовать наше оборудование и наше программное обеспечение», если компания нарушит санкции, введённые против России. По словам Климана, от подобных угроз до предложения полномасштабной экономической войны всего «несколько шагов».

Администрация Байдена также рассматривает возможность введения новых жёстких санкций в отношении ведущих китайских производителей микросхем, таких как Hua Hong Semiconductor, Yangtze Memory Technologies и ChangXin Memory Technologies.

Администрация Байдена также рассматривает возможность введения новых санкций, которые ещё больше ограничат импорт станков для производства микросхем из США в Китай. Эти ограничения будут направлены против Hua Hong Semiconductor, второго по величине китайского производителя чипов после SMIC, Yangtze Memory Technologies, крупнейшего в Китае производителя микросхем флэш-памяти, и ChangXin Memory Technologies, первой китайской компании, производящей чипы динамической памяти с произвольным доступом.

В свою очередь, американские политики утверждают, что ограничительные меры необходимы для того, чтобы помешать технологическому развитию Китая. По словам Байдена, «Китай делает всё возможное, чтобы захватить мировой рынок, чтобы попытаться обогнать всех нас» и найти множество применений полупроводникам, в том числе в военной сфере. Санкции США успешно замедлили производство в Поднебесной: только 16% спроса страны на полупроводники удовлетворяют китайские компании, что намного ниже поставленной Китаем цели на 2020 год — 40% самообеспечения.

Впрочем, и без американских санкций Китай не смог бы доминировать на мировом рынке полупроводников. Американские компании разрабатывают три четверти всех полупроводников и контролируют программное обеспечение, необходимое для этого. В настоящее время китайские чипы на два поколения отстают от передовых чипов, производимых компаниями TSMC и Samsung. Тайвань и Южная Корея принимают меры для предотвращения кражи интеллектуальной собственности Китаем.

Более того, за последние годы нехватка талантливых специалистов в этой сфере в Китае удвоилась и достигла 300 тыс. квалифицированных работников, хотя в отрасли занято всего 540 тыс. человек. В феврале 2022 года один из ведущих китайских экспертов по международным отношениям Ван Цзиси заявил, что Китай сильно отстаёт, когда дело касается передовых технологий, таких как полупроводники, и не скоро сможет догнать США. Его доклад пропал из интернета сразу после ответной реакции китайского правительства.

Однако администрация Байдена настаивает на необходимости субсидий, чтобы помочь американским компаниям по производству полупроводников победить Китай. Главным законодательным приоритетом администрации в отношении Китая является закон «Об инновациях и конкуренции», который позволит выделить $50 млрд в виде субсидий американским компаниям, несмотря на все признаки того, что компании могут найти лазейки для нецелевой растраты выделяемых средств.

Более эффективным подходом Климан называет снижение инфляции путём снятия ряда санкций с китайских производителей микросхем. Даже если $50 млрд будут потрачены на строительство новых заводов в США, это не будет способствовать облегчению дефицита, поскольку пройдёт три года, прежде чем эти заводы начнут функционировать. «Лучший способ немедленно увеличить производство полупроводников и сдержать инфляцию — ослабить ограничения на китайские фирмы, имеющие избыточные производственные мощности», — утверждает автор статьи.

По его мнению, снижение накала торговой войны будет иметь и геополитические преимущества. В частности, отмена некоторых санкций в отношении полупроводников снижает вероятность того, что Китай примет жёсткие ответные меры. В 2010 году Китай временно заблокировал весь экспорт редкоземельных минералов в Японию после того, как капитан китайского рыболовного судна был задержан за ловлю рыбы в японских водах. Если бы Китай использовал свои 85% мировых запасов очищенных редкоземельных минералов в качестве рычага давления на США, Вашингтону было бы трудно найти альтернативного поставщика ключевых ингредиентов для литий-ионных батарей.

Обозреватель полагает, что Байден также мог бы использовать санкции против фирм по производству полупроводников в качестве разменной монеты, чтобы начать переговоры по более важным технологическим вопросам, таким как ограничение автономного оружия.

Политикам нужно привыкнуть к тому, что Китай является крупнейшей экономикой мира — усилия США по нанесению ущерба китайским фирмам нанесут ущерб и Соединённым Штатам. Если Байден серьёзно говорит, что инфляция является «проблемой номер один, стоящей перед семьями сегодня», и его «главным внутренним приоритетом», то его администрации следует прекратить усугублять инфляцию санкциями против Китая, пишет Климан в своей статье для The National Interest.