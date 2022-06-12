La Gaceta: Саммит Америк продемонстрировал крайнюю слабость администрации Байдена

Саммит Америк в Лос-Анджелесе принёс США больше скандалов, чем результатов, пишет La Gaceta. При этом, как отмечает испанское издание, это мероприятие стало демонстрацией крайней слабости администрации Байдена.

Саммит Америк показал крайнюю слабость администрации Байдена, пишет La Gaceta.



Мероприятие, которое прошло в Лос-Анджелесе, принесло больше скандалов, чем результатов, но, прежде всего, оно открыло дверь для более глубинного спора о смысле этого «регионального собрания».



Как отмечает издание, подготовительные документы саммита содержали лишь декоративную повестку, которая мало интересует обычных людей. Приоритеты последних весьма далеки от предписаний глобалистской бюрократии, подчёркивается в статье. Инфляция, бедность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, отсутствие безопасности, долги и безработица — вот серьёзнейшие проблемы, от которых страдает регион на протяжении десятилетий. Но ничего этого, разумеется, не оказалось в повестке, охватывающий период до 2030 года, сетует издание.



«Без сомнения, звездой саммита стал список упрёков и отсутствующих лиц, который превратил мероприятие в напряжённую встречу в сокращённом составе», — подчёркивается в статье.



Будучи принимающей стороной, США не пригласили на саммит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, охарактеризовав их как диктатуры. При этом, как ни парадоксально, администрация Байдена всё более показным образом укрепляет отношения с кубинским и венесуэльским режимами, указывает La Gaceta.



Однако решение Вашингтона не приглашать эти три страны привело к тому, что лидеры Мексики, Боливии, Гондураса и почти всех стран Карибского бассейна отказались приезжать на саммит.



Чтобы избежать параллельного саммита и массового отказа от участия в мероприятии, Байдену пришлось пойти на большие уступки, разрешив двусторонние встречи и отказавшись по просьбе латиноамериканских лидеров от рассмотрения ряда вопросов, которые Белый дом ранее тщательно прорабатывал.



Параллельный саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) был отменен, но в Лос-Анджелесе «голос регионального социализма» был представлен президентом Аргентины, который получил отличную возможность почитать Байдену нотации прямо у него дома.



Организационно-дипломатическая катастрофа, проявившаяся во время IX Саммита Америк, продемонстрировала расхождение интересов США и латиноамериканских стран.



По мнению издания, Соединённым Штатам следует действовать быстро и разумно, чтобы остановить утрату влияния в регионе, где Китай набирает силу и становится для многих стран главным торговым партнёром.



«В заключение следует отметить, что диагностические просчёты администрации Байдена в отношении своего «заднего двора» колоссальны. Администрация думала, что, предлагая мало, она получит много, но на деле получила лишь набор расплывчатых жестов и конкретных обличений. Провал, оказавшийся чем-то средним между эпичным и гротескным, продемонстрировал, что «Америки» — это не то пространство, на котором может зиждиться столь деградировавшая и застойная политика США», — подытоживает La Gaceta.