La Gaceta Оригинал

La Gaceta: Саммит Америк продемонстрировал крайнюю слабость администрации Байдена

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Саммит Америк в Лос-Анджелесе принёс США больше скандалов, чем результатов, пишет La Gaceta. При этом, как отмечает испанское издание, это мероприятие стало демонстрацией крайней слабости администрации Байдена.
La Gaceta: Саммит Америк продемонстрировал крайнюю слабость администрации Байдена
AP
Саммит Америк показал крайнюю слабость администрации Байдена, пишет La Gaceta.

Мероприятие, которое прошло в Лос-Анджелесе, принесло больше скандалов, чем результатов, но, прежде всего, оно открыло дверь для более глубинного спора о смысле этого «регионального собрания».

Как отмечает издание, подготовительные документы саммита содержали лишь декоративную повестку, которая мало интересует обычных людей. Приоритеты последних весьма далеки от предписаний глобалистской бюрократии, подчёркивается в статье. Инфляция, бедность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, отсутствие безопасности, долги и безработица — вот серьёзнейшие проблемы, от которых страдает регион на протяжении десятилетий. Но ничего этого, разумеется, не оказалось в повестке, охватывающий период до 2030 года, сетует издание.

«Без сомнения, звездой саммита стал список упрёков и отсутствующих лиц, который превратил мероприятие в напряжённую встречу в сокращённом составе», — подчёркивается в статье.

Будучи принимающей стороной, США не пригласили на саммит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, охарактеризовав их как диктатуры. При этом, как ни парадоксально, администрация Байдена всё более показным образом укрепляет отношения с кубинским и венесуэльским режимами, указывает La Gaceta.

Однако решение Вашингтона не приглашать эти три страны привело к тому, что лидеры Мексики, Боливии, Гондураса и почти всех стран Карибского бассейна отказались приезжать на саммит.

Чтобы избежать параллельного саммита и массового отказа от участия в мероприятии, Байдену пришлось пойти на большие уступки, разрешив двусторонние встречи и отказавшись по просьбе латиноамериканских лидеров от рассмотрения ряда вопросов, которые Белый дом ранее тщательно прорабатывал.

Параллельный саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) был отменен, но в Лос-Анджелесе «голос регионального социализма» был представлен президентом Аргентины, который получил отличную возможность почитать Байдену нотации прямо у него дома.

Организационно-дипломатическая катастрофа, проявившаяся во время IX Саммита Америк, продемонстрировала расхождение интересов США и латиноамериканских стран.

По мнению издания, Соединённым Штатам следует действовать быстро и разумно, чтобы остановить утрату влияния в регионе, где Китай набирает силу и становится для многих стран главным торговым партнёром.

«В заключение следует отметить, что диагностические просчёты администрации Байдена в отношении своего «заднего двора» колоссальны. Администрация думала, что, предлагая мало, она получит много, но на деле получила лишь набор расплывчатых жестов и конкретных обличений. Провал, оказавшийся чем-то средним между эпичным и гротескным, продемонстрировал, что «Америки» — это не то пространство, на котором может зиждиться столь деградировавшая и застойная политика США», — подытоживает La Gaceta.
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La Gaceta Испания Европа
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