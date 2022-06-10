Hill: «непростительная изоляция» — Вашингтон отчитали за ограниченный Саммит Америк

Лидеры Аргентины и Белиза раскритиковали Белый дом за отказ принимать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа на Саммите Америк. По их мнению, для решения проблем Западного полушария необходимо взаимодействие всех его государств, сообщает The Hill.

Два латиноамериканских лидера выразили разочарование тем, что администрация Байдена исключила Кубу, Венесуэлу и Никарагуа из Саммита Америк, который проходит в Лос-Анджелесе. По их словам, в конференции должны были участвовать все страны Западного полушария, сообщает The Hill.

«Мне очень жаль, но на этом форуме, который так способствует дискуссиям, не присутствуют все те, кто должен здесь быть», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес на церемонии открытия. Он предположил, что принимающей стране нельзя разрешать составлять список приглашённых на будущие саммиты, и отметил, что «диалог и разнообразие — лучший инструмент для продвижения модернизации демократии и борьбы с неравенством».

Премьер-министр Белиза Джон Брисеньо также раскритиковал Белый дом, назвав отсутствие некоторых государств на конференции «непростительным». «Уму непостижимо, что мы изолировали страны Америки, которые обеспечили сильное лидерство и внесли свой вклад в решение важнейших проблем полушария нашего времени», — подчеркнул глава правительства.

Отказ Вашингтона принимать лидеров Никарагуа, Кубы и Венесуэлы вызвал недовольство ещё до начала 9-го Саммита Америк. В частности, мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался лично приезжать на конференцию, отправив вместо себя помощника, напоминает издание.

В Белом доме объясняли своё решение тем, что они не хотят, чтобы форум посещали «диктаторы». Впрочем, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо также не получил приглашения, обращает внимание The Hill.