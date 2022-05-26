NBC: Латинская Америка задумалась о бойкоте саммита в США

Главы нескольких государств Латинской Америки выразили сомнения, что они отправятся на Саммит Америк, который США планируют провести в следующем месяце. Поводом для подобных заявлений послужило решение Вашингтона не приглашать на мероприятие представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, передаёт NBC News.

Сегодня вечером новость о пренебрежительном отношении к саммиту. Лидеры стран Латинской Америки задумались о возможном бойкоте Саммита Америк после того, как власти США объявили, что, вероятно, не пригласят на него Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА, президент Никарагуа: Нас не интересует участие в этом саммите. Нас не интересует поездка на этот саммит.

Саммит, который США планируют провести в Лос-Анджелесе в следующем месяце, был призван объединить Америки, но теперь он обостряет их раскол.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Каждый должен участвовать. Все страны. Все жители Америк. Никто никого не должен исключать.

Президент Мексики и жизненно важный партнёр США в условиях резкого роста миграции заявил, что нельзя исключать ни одну страну. В противном случае, он не станет посещать саммит.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР: Если не пригласят всех, то туда отправится кто-нибудь из мексиканского правительства, но не я.

Через несколько дней подобное заявление сделал президент Боливии, а затем руководители Гондураса и нескольких стран Карибского бассейна. Лидеры Бразилии и Гватемалы также пока отклонили приглашение по другим причинам.

ХОРХЕ КАСТАНЕДА, профессор международных отношений в Нью-Йоркском университете: Если говорить о странах Карибского бассейна, то это небольшие островные государства, которые имеют очень тесные связи с Кубой, президентом Мексики. Президент Лопес Обрадор очень дружелюбно относится к Кубе, и он не считает, что её следует исключать только потому, что там диктатура.

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН, корреспондент NBC News: Что бы это означало, если бы США пригласили эти страны, в то время как администрация Байдена заявляет, что приглашает только демократических лидеров, и с учётом многолетних проблем с правами человека в некоторых из этих государств?

ХОРХЕ КАСТАНЕДА: Это было бы несколько противоречиво или непоследовательно. Президент Байден настаивает на необходимости того, чтобы страны уважали права человека.

Администрация Байдена изо всех сил пытается спасти саммит. Чиновник Госдепартамента обвиняет Кубу в том, что она изображает Белый дом «плохим парнем».

КЕРРИ ХЭННАН, заместитель помощника госсекретаря по делам Западного полушария: Они хотят надавить на нас за то, что мы не приглашаем их на саммит. Знаете что? Прекратите притеснять свой народ.

Тем временем на прошлой неделе специальный советник Байдена по саммиту Крис Додд провёл беседу с президентом Мексики. Первая леди Джилл Байден посетила Эквадор, Панаму и Коста-Рику в рамках крайне важного турне по Латинской Америке. Всё это менее чем за две недели до саммита — до монументального возвращения на территорию США с момента его учреждения в 1994 году.

БИЛЛ КЛИНТОН, в то время президент США: Доброе утро. Только что завершилось первое рабочее заседание нашего саммита.

Даже тогда Куба не получила приглашения. С тех пор саммит проводился в разных странах каждые три года, и туда неоднократно приглашали Никарагуа, Венесуэлу и Кубу.

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН: Что всё это говорит о позиции США в Латинской Америке в данный момент?

ХОРХЕ КАСТАНЕДА: Ясно то, что времена, когда Соединённые Штаты созывали саммит и все приезжали, не повторятся при президенте Байдене и, вероятно, больше не повторятся ни при ком-либо другом, потому что господство США в Латинской Америке уже не то, что было раньше.

Присцилла Томпсон, NBC News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 26 мая 2022 года.