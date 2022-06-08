Daily Mail: накануне встречи с Байденом Болсонару усомнился в честности его победы на выборах

В недавнем интервью бразильский президент, которому вскоре предстоит первая встреча с Джо Байденом, признался, что до сих пор с подозрением относится к победе его американского коллеги на выборах 2020 года. Жаир Болсонару отметил, что во время голосования были массовые фальсификации, которые он пообещал не допустить в собственной стране, передаёт Daily Mail.

Жаир Болсонару выразил сомнение в том, что Джо Байден победил на выборах 2020 года. Президент Бразилии выступил с таким заявлением накануне его первой личной встречи с лидером США на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

В недавнем интервью Болсонару признался, что до сих пор с подозрением относится к победе Байдена. Таким образом он повторил утверждения Дональда Трампа, который продолжает настаивать, что у него «украли второй президентский срок», поясняет издание.

«Именно сами американцы говорят о [фальсификациях на выборах]», — сказал бразильский президент. — Я не буду обсуждать суверенитет другой страны. Но у Трампа дела шли действительно хорошо».

Самому Болсонару, который не торопился поздравлять Байдена с победой, предстоит участвовать в выборах осенью. «Мы не хотим, чтобы подобное (фальсификации. — ИноТВ) случилось в Бразилии», — подчеркнул он

Между тем Белый дом обнародовал полный список лидеров, которые посетят Саммит Америк. Представители администрации подтвердили, что ни один из глав государств трёх стран «Северного треугольника» — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора — не будет присутствовать на конференции лично.

Кроме того, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он не приедет в Лос-Анджелес. Он мотивировал свой отказ тем, что Белый дом не пригласил на встречу лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Сиомара Кастро, возглавляющая Гондурас, также решила пропустить конференцию по этой причине, обращает внимание Daily Mail.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не хотел, чтобы на Саммите Америк присутствовали «диктаторы». Журналистам показалось непоследовательным то, что при этом Байден обдумывает встречу с «авторитарным» лидером Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которого американская разведка обвиняет в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

В ответ Жан-Пьер напомнила, что Эр-Рияд является «стратегическим партнёром Вашингтона на протяжении почти 80 лет». «Вы знаете, если он (Байден. — ИноТВ) решит, что взаимодействие с иностранным лидером отвечает интересам Соединённых Штатов и что такое взаимодействие может принести результаты, то он на него пойдёт», — добавила пресс-секретарь.