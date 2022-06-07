France 24: многотысячный караван мигрантов движется через Мексику в сторону США

Они говорят, что не могут больше терять время. После того как эти мигранты месяцами ждали, пока мексиканское правительство обработает их документы, они взяли вопрос в свои руки, под дождём отправившись в долгий путь на север к границе с США.

Более четырёх тысяч человек, в основном из Центральной Америки и Венесуэлы, идут в самом большом, по словам активистов, караване за этот год.

РОБИНСОН РЕЙЕС, мигрант из Колумбии: Мы провели здесь почти месяц, и за это время нам ничего не сообщили относительно гуманитарной визы. Мы просто хотим, чтобы у наших семей было будущее. Мы не жестокие. Мы только хотим, чтобы они разрешили нам пересечь страну без проблем.

Обратиться за убежищем в Мексике — один из немногих способов для них легально остаться в стране и добраться до США. Но они обвиняют мексиканское правительство в том, что там нарочно тянут с рассмотрением запросов на получение визы, в связи с чем они застряли в Тапачуле, вблизи границы с Гватемалой.

ЛУИС ГАРСИЯ ВИЛЛЬЯГРАН, активист по правам мигрантов: Сегодня свободные граждане Латинской Америки уходят из этой тюрьмы для иммигрантов, в которую власти хотят превратить Тапачулу.

Они решили, что их уход из Тапачулы должен совпасть с началом Саммита Америк, главной темой которого является миграция. По словам активистов, они надеются, что это привлечёт внимание к столь бедственному положению, но вероятность того, что им удастся добиться своей конечной цели, невелика. Мексиканские силы безопасности прежде агрессивно рассеивали караваны, чтобы не допустить того, чтобы они получили импульс и достигли американской границы.

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.