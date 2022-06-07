France 24: многотысячный караван мигрантов движется через Мексику в сторону США

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Daily Mail: пить и плакать — в Великобритании цена на пинту пива впервые достигла £8 Daily Mail
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Манчини — о победе над сборной Венгрии: пропущенный гол испугал итальянскую команду
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями после победы команды над Венгрией (2:1) в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
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Всемирный банк одобрил предоставление Украине $1,49 млрд в качестве помощи
Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительных мер финансовой поддержки украинской стороне в размере $1,49 млрд. Средства выделят в рамках проекта «Государственные расходы на обеспечение надежности административного потенциала Украины».
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Горшков: Бакаев может составить конкуренцию Малкому в «Зените»
Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.
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ВСУ обстреляли Горловку из РПГ
Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку из РПГ. По населённому пункту выпустили четыре гранаты.
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Посол Антонов: США не ставят вопрос о закрытии дипломатических представительств России
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможность закрытия дипломатических представительств России в Америке. Он заявил, что Штаты на сегодняшний день не ставят вопрос об этом.
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Кейн стал вторым футболистом в истории сборной Англии, забившим 50 голов
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал вторым футболистом в истории команды, забившим 50 голов.
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Посол Антонов назвал вызволение россиян из американских тюрем ключевой задачей дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн сравнил Кучерова с Гретцки
Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн высказался о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
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Посол Антонов отметил важность контактов между военными России и США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сохранение контактов между российскими и американскими военными имеет важность для предотвращения прямой военной конфронтации.
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В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с грозой
Росгидрометцентр объявил в Санкт-Петербурге «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с грозой.
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Германия и Англия не смогли определить победителя в матче Лиги наций УЕФА
Сборная Германии сыграла вничью с командой Англии в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
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Лавров: ОДКБ должна обеспечивать баланс в Евро-Атлантике
Организация Договора о коллективной безопасности должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евро-Атлантике, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Посол Антонов: диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низком уровне
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне.
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Италия обыграла Венгрию в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23
Сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
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Австралия одержала победу над ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022
Сборная Австралии обыграла ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.
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Антонов: Россия примет адекватные меры в случае поставки на Украину дальнобойных ракет
Россия примет адекватные меры в случае поставки на Украину американских дальнобойных ракет. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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В «Спартаке» отреагировали на возможный переход Крала в «Лейпциг»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника клуба Алекса Крала в немецкий «Лейпциг».
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Режиссёр Гинзбург оценил решение исключить «Войну и мир» из школьной программы на Украине
Режиссёр Сергей Гинзбург в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение украинских властей об исключении романа «Война и мир» из школьной программы.
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Зверев перенёс операцию на травмированной ноге
Немецкий теннисист Александр Зверев перенёс операцию на голеностопе, который он травмировал в полуфинальном матче с Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции — 2022.
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Sky Sports: Крал может перейти из «Спартака» в «Лейпциг»
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Лейпциг».
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Власти Мелитополя заявили о начале подготовки к референдуму о присоединении к России
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что город начинает подготовку к проведению референдума о присоединении к России.
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Цорн: вряд ли Алексей Миранчук сам хочет возвращаться в «Локомотив»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.
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Суд 23 июня рассмотрит апелляцию КТК на решение по ущербу от разлива нефти у Новороссийска
Арбитражный апелляционный суд принял к производству рассмотрение жалобы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение о взыскании 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском в 2021 году.
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Хоккеист Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на год
Российский хоккеист Денис Гурьянов продлил контракт с клубом национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».
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В результате обстрела Ольгинки со стороны ВСУ мирная жительница получила ранение
Украинские военные обстреляли населённый пункт Ольгинка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получила мирная жительница. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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ЦПВС: террористы силой подавляют протесты мирного населения в Сирии
Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* силой подавляют протесты мирного населения в Сирии и возобновляют аресты представителей СМИ. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Цорн рассказал, поменялось ли отношение иностранных игроков к РПЛ и российским клубам
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал отношение легионеров к Российской премьер-лиге (РПЛ) и клубам страны.
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Минобороны России: Украина обстреливает приграничные российские регионы гаубицами НАТО
Украинские военные используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России с территории элеватора в Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Ласицкене: возможно, я стала слишком озлобленной
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, какие ощущения испытала после выступления на Мемориале братьев Знаменских.
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Военкор RT рассказала о подготовке в Чечне добровольцев для участия в спецоперации
Военкор RT Анна Книшенко в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о подготовке добровольцев на базе Российского университета спецназа в Чечне для участия в российской спецоперации на Украине.
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Иванюк — о рекорде на Мемориале братьев Знаменских: прыгнул выше, чем был готов
Российский легкоатлет Илья Иванюк высказался о рекорде, который установил на первом старте Недели лёгкой атлетики.
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Ласицкене: главное — работать и не морочить голову лишними вопросами и мыслями
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.
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СК Армении арестовал десять человек по делу о беспорядках на акции протеста
Следственный комитет Армении арестовал десять человек в рамках уголовного дела о беспорядках в ходе акции протеста у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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МО: боевики оборудовали позиции на территориях элеваторов и зернохранилищ Украины и ДНР
Украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Шубенков: на Мемориале братьев Знаменских почувствовал себя спортсменом-новичком
Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, какие ощущения испытал во время выступления на Мемориале братьев Знаменских после долгого перерыва из-за травмы ноги.
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Гасперини: я не собираюсь уходить из «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опроверг новость о своём возможном уходе из клуба.
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В ДНР заявили о ранении жителя в результате обстрела Красного Партизана со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли посёлок Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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МО России: украинские националисты намеренно сожгли более 50 тысяч т зерна в порту Мариуполя
Украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Шубенков — о победе на Мемориале Знаменских: сезон набирает обороты, я обретаю уверенность
Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков поделился эмоциями после победы на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.
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Премьер Эстонии: меры по усилению восточного крыла НАТО могут принять на саммите в Мадриде
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.
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Сборная Финляндии по футболу одержала победу над командой Черногории в матче Лиги наций
Сборная Финляндии взяла верх над командой Черногории в матче второго тура футбольной Лиги наций.
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Шадаев: для полного обеспечения Крыма качественной мобильной связью потребуется два года
Полностью обеспечить Крым качественной мобильной связью возможно за два года. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
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Строум — о Шестёркине: Игорь может предвидеть, где окажется шайба
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением о российском голкипере команды Игоре Шестёркине.
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В результате ДТП на западе Москвы погиб мужчина
В результате ДТП на западе Москвы погиб мужчина. Об этом сообщила столичная прокуратура.
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Кавазашвили: Бакаев — лучший игрок РПЛ
Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал тройку лучших футболистов прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Опубликовано видео работы авиации России на сверхмалых высотах по позициям ВСУ за Попасной
Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видео работы авиации Воздушно-космических сил России на сверхмалых высотах по позициям Вооружённых сил Украины за населённым пунктом Попасная в Луганской Народной Республике.
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Число случаев оспы обезьян в Испании достигло 225
Минздрав Испании подтвердил 225 случаев заражения населения оспой обезьян.
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«Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в товарищеском турнире
Московский ЦСКА, петербургский «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в предсезонном футбольном турнире «Кубок PARI Премьер».
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В Запорожской области заявили, что банковские карты России заработают в ближайшее время
Российские банковские карты заработают в Запорожской области в ближайшее время. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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Кудерметова разгромила Жанжан на турнире в Хертогенбосе
Россиянка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй раунд турнира в нидерландском Хертогенбосе.