Fox: в США потоком идут нелегальные мигранты — Байден и Харрис пригласили

Число нелегальных мигрантов, которые въезжают в США, бьёт все рекорды и их засилье — прямое следствие риторики Джо Байдена и Камалы Харрис, которые их туда приглашают, считает ведущий Fox News Трей Гауди. По его словам, американцы — народ гостеприимный, однако им не нравится, когда подобная политика приводит к хаосу — и они, скорее всего, озвучат этот посыл на ближайших выборах.

Число въезжающих в США нелегальных иммигрантов бьёт все рекорды, и в ближайшие весенние и летние месяцы эти цифры будут только расти. По некоторым оценкам, с момента вступления президента Байдена в должность, южную границу незаконно пересекли более 2,5 миллиона раз. Если вам интересно, что кроется за этой цифрой, то примерно столько же людей живёт в Хьюстоне, штат Техас, или Чикаго, штат Иллинойс.

Многие полагают, что эти пересечения границы — это естественное и правдоподобное следствие предвыборной риторики Джо Байдена и Камалы Харрис: так они призывали людей ехать к нам — что они и делают.

Мне не совсем понятно, с каких пор безопасность границ стала спорной темой. Большинство американцев придерживаются мнения, что страны могут и должны в точности знать, кто к ним прибывает и зачем. Большинство американцев также считают, что должен быть некий процесс въезда в страны, который был бы и логичным, и отвечал бы потребностям нашего государства. И большинство американцев задаются вопросом, почему люди, которые ждали разрешения и соблюдали наши законы, получили отказ во въезде, в то время как нынешняя администрация придерживается политики, из-за которой невинным людям приходится совершать опасный переход сюда из Южной или Центральной Америки.

Хотя в ходе пандемии появились правила, призванные остановить поток нелегалов, ныне эти меры стали менее строгими.

Но что же можно сказать насчёт коренных причин миграции? Какие конкретные шаги предприняла вице-президент Харрис, чтобы устранить эти причины? Американский народ щедр и готов дать приют, особенно тем, кто находится в опасности и ищет спасения от притеснений. Но американцам не нравится ни хаос, ни когда их обманывают, ни когда ими пользуются. Учитывая масштабы непонимания этой реальности нынешней администрацией, бьюсь об заклад, что этот посыл — как и ряд других — будет громко озвучены в ноябре.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2022 года.