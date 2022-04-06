Fox News: Америку из-за решений Байдена ожидает «невиданный» наплыв мигрантов

Из-за отказа администрации президента США Джо Байдена от миграционной политики Дональда Трампа Америке грозит приток нелегальных мигрантов таких масштабов, которых страна ещё не видела, заявил в интервью Fox бывший и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Том Хоман. По словам Хомана, команда Байдена утратила контроль над южными рубежами сразу после его вступления в должность — а теперь рискует усугубить и без того тяжёлый кризис.

И снова здравствуйте! Итак, администрация Байдена собирается в следующем месяце отменить принятый при Трампе миграционный режим, в рамках которого применялся раздел 42 Кодекса США*. Однако даже демократы предупреждают, что отказ от такой политики в области общественного здравоохранения, ограничивавшей нелегальную миграцию, спровоцирует, цитирую, «волну массовой миграции». И это не говоря уже о том, что нашу южную границу и так ежедневно пересекают тысячи мигрантов — к примеру, вот эти люди, которых удалось сегодня заснять журналистам Fox в городе Игл-Пасс, штат Техас.

А у меня в гостях — человек, который своими глазами видел этот кризис: бывший и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и мой друг Том Хоман.

Итак, директор по связям с общественностью администрации Байдена Кейт Бедингфилд на этой неделе признала на камеру, что этот шаг спровоцирует массовый наплыв мигрантов. Так зачем тогда его вообще делать?

ТОМ ХОМАН, бывший и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США: Знаете, массовый наплыв и так уже идёт. Кого они вообще обмануть-то пытаются? С тех пор, как Байден вступил в президентскую должность в прошлом году, к нам их сколько пришло — 1,9 миллиона где-то, да? Это исторический рекорд. А в этом году, если посмотреть на то, что творилось в первые шесть месяцев нового финансового года, мы уже катимся к цифре 2 миллиона. И это при том, что режим по разделу 42 действует! А если от него откажутся, статистика будет просто небывалая.





Только в прошлом месяце — был слив из пограничной службы, я сам видел этот отчёт — у нас было 62 тысячи «беглецов». То есть всего за один месяц в страну попали 62 тысячи нелегалов, которых не удалось задержать властям, — они остаются в США. А госсекретарь нам рассказывает, что граница на замке, что там всё надёжно. 62 тысячи «беглецов»! А если мы такое количество экстраполируем на весь год, получим больше 700 тысяч таких «беглецов» и значительно больше двух миллионов зафиксированных попыток пересечь границу в целом — и всё это при активном режиме по разделу 42. Так что когда они от него откажутся, нашей стране только Бог сможет помочь.





Оперативный контроль над своей южной границей мы потеряли. И судя по такой статистике, потеряли мы его после того, как Джо Байден стал президентом. Мы, по сути, не контролируем границу с тех пор, как с поста ушёл Трамп. И это — чёткий факт, который следует из доступных любому исходных данных.

Знаете, Том, сенатор от Западной Вирджинии Джо Мэнчин уже призвал президента пересмотреть это решение — а пограничники в беседах с журналистами Fox Digital признаются, что им «хана». Вы там, в зоне кризиса, были лично, работали и в пограничной службе, и в ICE. Каково быть пограничником, когда со страной происходит вот такое, а президент при этом, по сути, это всё поддерживает?

ТОМ ХОМАН: И президент, и госсекретарь пограничную службу бросили на произвол судьбы. Эту форму носят 20 тысяч мужчин и женщин — да и сам я её носил ещё в 80-е, и я ничем так в жизни не гордился, как этим. Эти ребята — герои Америки. Они выходят на работу каждый день и рискуют жизнями за президента и госсекретаря, которые укреплять границу не желают. И то, что им приходится видеть каждый день — это просто трагедия.





Знаете, Лоренс, когда нынешняя администрация принимала дела, там заявляли: «Мы отменим все решения Трампа, потому что они негуманны и из-за них страдали люди». Но давайте откровенно: за первый год президентства Байдена погибло больше мигрантов, чем за любой другой год за всю мою карьеру. Во-вторых, у нас было больше ста тысяч передозировок наркотиками, причём чаще всего речь о фентаниле — а согласно данным Управления по борьбе с наркотиками, сейчас 95 процентов его объёма к нам поступает через границу, и это рекорд за всю историю. И это мы ещё не упоминаем тех мигрантов, которые погибали в Мексике или на Дарьенском пробеле в Панаме.





Такая политика убивает людей — и это должно беспокоить наш народ. У нашей страны серьёзные проблемы. И это мы ещё не начали говорить о вопросах нацбезопасности — а ведь сотрудники пограничной службы арестовали 17 человек, которые фигурируют в базе данных ФБР как лица, подлежащие обязательной проверке. А скрыться от властей удалось уже 600 тысячам мигрантов — так сколько среди них подозреваемых в терроризме? Этот вопрос страну должен волновать.

С нами был Том Хоман — человек, который с самого начала бил тревогу. Большое Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 03 апреля 2022 года.

* Раздел 42 Кодекса США содержит акты, регламентирующие здравоохранение и соцобеспечение. В соответствии со статьёй 265 этого раздела, власти США могут высылать из страны лиц, недавно побывавших на любой территории, где зафиксировано опасное инфекционное заболевание. После начала пандемии коронавируса администрация Дональда Трампа стала активно пользоваться этим положением для снижения миграционного потока — многим мигрантам на его основании отказывали во въезде на американскую территорию. Администрация Байдена до недавних пор придерживалась того же курса (прим. ИноТВ).