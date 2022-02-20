NBC: ущерб на миллионы долларов — США охватил «криминальный туризм»

В последнее время в американских городах участились ограбления элитной недвижимости, которые устраивают иностранцы. Власти связывают этот всплеск с ослаблением визового режима, который позволяет чилийским преступникам свободно попадать на территорию Соединённых Штатов, сообщает NBC.

Не беспокоясь о камерах слежения, в перчатках и полностью скрывающей их одежде они проникают в дома, где ищут деньги, украшения и другие ценные предметы. Но речь идёт не об обычных живущих по соседству бандитах, а о международных преступниках, находящихся в отпуске и имеющих самые дурные намерения.

ТОНИ ЛОПЕС, жертва ограбления: Они точно знали, что делают и куда идут.

Житель Сан-Диего Тони Лопес говорит, что одна из таких групп ждала, пока хозяева покинут дом, после чего пробралась внутрь. В режиме реального времени семья наблюдала через видеокамеры, как грабители похитили драгоценности и фамильные реликвии на сумму более 80 тысяч долларов менее чем за десять минут.

ТОНИ ЛОПЕС: Они вели себя самоуверенно. Они не походили на паникующих грабителей. Они действовали, словно организованные группы, которых показывают в фильмах.

Следователи говорят, что эти грабители не исключение из правил. Они являются частью растущего числа криминальных туристов, прибывающих в Соединённые Штаты из Чили на законных основаниях.

ДЖАСТИН КОУЛ, детектив управления шерифа в Сан-Диего: Предполагается, что они (чилийцы. — ИноТВ) находятся здесь около 90 дней, но обычно задерживаются. Их не так часто проверяют, поэтому они могут приезжать и работать вместе группами.

Власти говорят, что в последние годы число таких случаев увеличилось, и в качестве причины указывают на программу безвизового въезда, которая позволила владельцам чилийских паспортов свободно въезжать в США с 2014 года. Чилийские воровские группировки совершают сотни ограблений элитной недвижимости по всей стране — от пригородов в округе Колумбия до особняков в Сан-Диего — и похищают ценности, в том числе золотые украшения, наличные и ювелирные изделия, на миллионы долларов.

ДЖАСТИН КОУЛ: Их главные цели — хозяйская спальня, кладовка и ванная комната. Они очень редко выходят за пределы этой области дома.

По словам детективов, они имеют дело не с единой преступной организацией, а с отдельными группами, которые точно знают, что ищут.

ХОЛИ КАЗЕЛЕ, жертва ограбления: У нас был сейф, спрятанный в задней части кладовки и привинченный к полу. Его оторвали от пола и разбили, чтобы открыть дверцу.

В посольстве Чили нам заявили: «Власти Чили и США активно и постоянно сотрудничают, а также делятся информацией, чтобы решить эту проблему… обмениваются данными и принимают меры для предотвращения этих преступлений».

ДЖАСТИН КОУЛ: Обычные методы расследования с ДНК или отпечатками не работают в случае с этими бандами.

ФБР также подключено к расследованию. Но эксперты отмечают, что даже в случае поимки злоумышленников, залог за ненасильственные преступления в отношении собственности может оказаться настолько низким, а иногда и вовсе отсутствовать, что порой позволяет иностранцам уезжать из города в поисках следующей работы или улетать на родину с награбленным.

Гуад находится с нами на связи из Лос-Анджелеса. Гуад, это явно очень изощрённые преступники. Они не похожи на обычных домушников. Могут ли люди сделать что-нибудь, чтобы лучше защитить себя, потому что мы видели, что у одной семьи даже были камеры, и их всё равно ограбили.

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC: Что ж, Том, власти говорят, что грабителей привлекают пустые дома, поэтому такие простые методы, как, например, светильники с таймерами, которые включаются и создают впечатление, что кто-то находится в помещении. Они также рекомендуют установить на сигнализацию датчики, реагирующие на звук разбитого стекла, и вообще датчики движения. Опять же, идея здесь состоит в том, чтобы дом не выглядел пустым, даже если там никого нет.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2022 года.