CNN: и никаких последствий — Америку накрыла волна дерзких магазинных налётов

Магазины сразу нескольких американских городов в последние дни выдерживают настоящий штурм: налётчики — порой группами по несколько десятков человек — самым дерзким образом нападают на торговые точки, вынося оттуда всё подряд, сообщает CNN. Как полагают опрошенные журналистами канала эксперты, рост преступности такого рода обусловлен несколькими факторами, ключевым из которых выступает тренд к декриминализации наименее тяжких преступлений.

Фешенебельные магазины крупных американских городов накрыла волна «дерзких налётов» — преступники «целыми толпами» нападают на дорогие заведения по ночам, проникая внутрь через разбитые витрины, и скрываются с ценными товарами, передаёт CNN.

Как пишет сайт канала, в минувший понедельник группа как минимум из 18 грабителей вломилась в универмаг Nordstrom, похитив продукции на несколько тысяч долларов. Ранее серия аналогичных инцидентов произошла в области залива Сан-Франциско: так, в воскресенье в городе Хейвард вооружённые молотками злоумышленники толпой ворвались в ювелирный магазин в торговом центре Southland Mall и ограбили его, разбивая выставочные стенды и забирая из них украшения; в субботу в городе Уолнат-Крик около 80 преступников ограбили универмаг Nordstrom, скрывшись по меньшей мере на десяти разных автомобилях; а в пятницу группа грабителей атаковала несколько дорогих магазинов и точек продажи медицинской марихуаны на площади Юнион-сквер в центре Сан-Франциско.

Впрочем, от наглых налётов в последнее время страдает не только Калифорния — так, на прошлой неделе в пригороде Чикаго 14 грабителей проникли в магазин Louis Vuitton, похитив сумок и других товаров на общую сумму более $100 тыс., отмечает обозреватель CNN.

Как заявил в интервью каналу бывший сотрудник полиции и основатель охранного предприятия Intelligence Consulting Partners Пит Элиадис, списывать рост числа ограблений на «усталость от пандемии», как это часто делают в последнее время, уже нельзя. По мнению эксперта и его коллег, опрошенных журналистами CNN, ситуация обусловлена целым рядом факторов помимо коронавируса. Как отметил Элиадис, одним из них выступает по-прежнему терзающая полицию Лос-Анджелеса и Сан-Франциско нехватка ресурсов, из-за которой даже тем немногим преступникам, которых всё-таки получается задержать, серьёзные последствия не грозят. «В нынешнем климате нет политической воли для того, чтобы преследовать таких людей в суде. А зачем сотруднику полиции тратить время и вступать в конфликт, если подозреваемый всё равно не попадёт в тюрьму, так как там нет места, а прокурор не станет вести процесс, потому что такое дело не числится среди приоритетных? — цитирует его CNN. — В сухом остатке получается, что нам нужна политическая воля, более активные шаги со стороны обвинителей, а также дополнительные средства на правоохранителей».

По словам президента консалтинговой компании в области безопасности SRMC Линды Бьюел, нынешнее положение дел также связано с декриминализацией преступлений небольшой тяжести в ряде штатов, позволяющей преступникам «манипулировать системой». Например, в Калифорнии в 2014 году по результатам референдума было принято так называемое «Предложение 47» — законодательная инициатива, предполагающая повышение порога, за которым воровство считается тяжким преступлением, с $500 до $950. «В глазах рядового преступника навар сильно перевешивает все риски, поскольку порог краж, которые относятся к категории проступков (misdemeanor, наименее тяжкие уголовные преступления. — ИноТВ), теперь составляет $950 — а значит, человека, укравшего меньше, будут судить за проступок», — заявила эксперт. «Люди видят возможность совершать эти налёты, так как знают, что серьёзных последствий не будет, особенно если не превышать порог тяжкого преступления по стоимости награбленного, — дело выходит лёгкое и быстрое, а к тому же приносит хорошие деньги», — добавила она. Как отметила Бьюел, крупные налёты, как правило, замышляют организованные преступные группировки, нанимая для этих целей мелких бандитов.

Кроме того, в США налёты традиционно становятся более частыми в период рождественских праздников, говорится в материале CNN. Как пояснила в беседе с журналистом канала Линда Бьюел, магазины к началу праздничного сезона стараются запастись товарами, а значит, грабителям «есть из чего выбрать». Впрочем, грабежи и кражи в розничных магазинах происходят и в другое время, подчёркивает обозреватель CNN: к примеру, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о создании специальной рабочей группы по расследованию магазинных краж, совершённых организованными группировками, ещё в июле нынешнего года, а генеральный прокурор штата Иллинойс Кваме Рауль принял аналогичное решение в сентябре. По данным CNN, поясняя этот шаг, Рауль сообщил, что, по некоторым оценкам, посягательства со стороны ОПГ обходятся магазинам по всей стране в $45 млрд ежегодно.

Как поведал CNN Пит Элиадис, на руку магазинным налётчикам играет и то обстоятельство, что у них есть сразу несколько простых способов сбыть награбленное, избегая внимания со стороны правохранителей, тем более что товары, которые они чаще всего похищают, обычно не имеют серийных номеров, из-за чего найти их становится практически невозможно. «Сбывать краденое через торговые площадки в интернете невероятно просто, — приводит канал слова эксперта. — Такие площадки уже стали основным каналом для сбыта краденых товаров». Но идти на eBay злоумышленникам необязательно, ведь в их распоряжении по-прежнему имеются блошиные рынки, ломбарды и уличные торговцы, а благодаря низким ценам от покупателей отбоя нет, подчеркнул Элиадис. По словам эксперта, в результате возникает порочный круг, который затрагивает всех: если некоторые из пострадавших магазинов переезжают или просто закрываются, то другим приходится закладывать дополнительные расходы на страховку и услуги частных охранных предприятий, которые в итоге выливаются в рост цен для конечных потребителей.