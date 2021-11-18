Daily Wire: «левацкие» города Америки поразила эпидемия магазинного воровства — и поделом

Американские города под «левацким» управлением накрыла настоящая волна мелких преступлений, сообщает Daily Wire. По мнению ведущего канала Мэтта Уолша, это — закономерный результат тех решений, которые принимали местные власти, а порой и жители. Между тем, как заявил Уолш в своей авторской передаче, жителям регионов с левым уклоном — включая Калифорнию — уже давно пора ощутить на себе последствия своих идей, а консерваторам это только на руку.

Вот свежие кадры, снятые в одном из магазинчиков Сан-Франциско, давайте посмотрим. Итак, парень заходит в магазин, продавец с ним вежливо здоровается. Он вроде как делает вид, что присматривает себе вещи, и в каком-то смысле слова он действительно их присматривает — и решает в итоге взять сразу все джинсы. Да, он просто хватает всю стопку джинсов разом, хотя большая часть из них всё равно ему не по размеру, потом прихватывает ещё немного одежды и просто выходит.

А потом, как обычно и бывает в таких видео, мы видим беспомощного продавца. Да, после того, как главный герой ролика выходит, в кадре всегда появляется продавец с телефоном в руках. Но кого здесь вызывать? Охотников за привидениями? Вызывать-то некого! Задерживать этого парня никто не будет и судить тоже. Собственно, задерживать его копы не станут как раз потому, что его не будут привлекать к суду.

Причём, как нам прекрасно известно, масштабы этой проблемы одним Сан-Франциско не ограничиваются — аналогичные сцены разворачивались и в Чикаго, и в Майами, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе. Все эти города стали реже привлекать к ответственности подозреваемых в так называемых ненасильственных преступлениях, а то и вообще перестали это делать, по сути дав таким людям отмашку на то, что у них получается лучше всего.

Да, итоги получились прямо-таки «шокирующие»: выходит, если за какие-то виды преступлений не привлекать людей к суду, то число таких преступлений будет расти.

Такие видео, как правило, распространяют люди, которых увиденное возмущает, и я это возмущение понимаю: видя, как подонки-преступники буйствуют, творя всё, что им заблагорассудится, без каких-либо последствий для себя, мы чувствуем себя оскорблёнными, мы хотим видеть, как их наказывают. Желание это хорошее и совершенно естественное, ведь желаем мы в данном случае справедливости, и это правильно. Что в данном случае неправильно, так это испытывать какое-либо сочувствие к «жертвам», какими бы гадкими нам ни казались такие слова.

Нет, в целом испытывать сочувствие — это хорошо, это правильный инстинкт, но здесь нам надо через него переступить. Ведь не будем забывать, что жители Калифорнии в самом буквальном смысле на это напросились. Так что да, тут я позволяю себе виктимблейминг. Кстати, виктимблейминг зачастую — вполне адекватная реакция, поскольку в самых разных ситуациях оказывается, что на этих самых «жертвах» лежит какая-то часть ответственности за случившееся, и здесь как раз именно такой случай. Ведь жители Калифорнии пошли на выборы и поддержали гражданскую инициативу с целью, по сути, декриминализировать магазинное воровство. То есть здесь даже не тот случай, когда люди проголосовали за какого-нибудь сумасшедшего левака, который, избравшись, уже сам принимает соответствующие решения, хотя в некоторых из упомянутых городов так и было — и там люди тоже теперь получают по заслугам. Но в Калифорнии это решение вынесли на голосование, и люди сами его поддержали, они сами сделали выбор в пользу этого шага, сами заявили: «Да, звучит неплохо, поддерживаю». Они пожинают теперь то, что сами посеяли.

Да, призыв к тому, чтобы теперь устроиться поудобнее и наблюдать за тем, как горят левацкие города, может показаться жестоким или даже нигилистическим. Но никакого нигилизма тут нет, всё ровно наоборот — ведь так мы даём людям на собственном опыте испытать последствия своих действий, даём им осознать, что их действия и решения имеют значение, а это отнюдь не нигилизм. Мы даём им получить то, что они выбрали. Мы позволяем им самим ощутить, как их на первый взгляд разумные либеральные теории работают в реальной жизни, и теперь они это узнают на своём горьком опыте, потому что если эти люди что-то и поймут, то только так.

Это, кстати, одна из причин, по которым я не понимаю консерваторов, жаждущих, чтобы в Калифорнии наконец избрали губернатора-республиканца. Этому и так, скорее всего, не суждено было случиться, а теперь уже точно не судьба, но многие сторонники Республиканской партии хотели, чтобы штат возглавил Ларри Элдер или другой республиканец. Но с какой стати нам этого хотеть? К чему нам хотеть, чтобы на вершине этой навозной кучи сидел республиканец? Зачем нам желать, чтобы республиканец курировал систему, которая переживает коллапс? Нет уж, увольте, Калифорния — это левацкая антиутопия, она воплощает в себе всё, что бывает, когда левакам позволяют поступать так, как им угодно. К чему нам хотеть, чтобы в этом хоть как-то был замешан республиканец? Калифорнию ему всё равно не спасти, так зачем пытаться?

Видите ли, левачество распространяется в том числе потому, что людям, которые поддерживают соответствующую политику и идеи, редко позволяют на собственном опыте испытать их реализацию. Мы спасали их от себя самих, принимая удар на себя, — главным образом потому, что нам тоже надо как-то жить в нашем обществе, ведь когда они пожинают то, что сами посеяли, это одно дело, а вот когда нам приходится пожинать то же самое, это уже другое. Но, поскольку вменяемые люди теперь уезжают из таких адских антиутопий, как Калифорния, у нас появляется возможность заявить: «Ну ладно, будь по-вашему, делайте что хотите». Мне очень бы хотелось, чтобы до такого не доходило, но уже дошло. Так пускай они падают в яму, которую сами выкопали. Пусть Калифорния станет такой, какой её хотели видеть её жители, — ведь тогда, быть может, они всё-таки поймут, что ничего подобного им на самом деле не хотелось.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.