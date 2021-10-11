Daily Wire: прокуратура Чикаго «разрешила» бандитские разборки

Мэр Чикаго Лори Лайтфут возмущена решением местной прокуратуры отпустить на свободу пятерых участников перестрелки, повлекшей смерть человека. Отказ предъявлять обвинения прокуроры обосновали тем, что драка была «взаимной». Таким образом, в Чикаго теперь легализованы бандитские разборки, а может быть, и дуэли, комментирует ведущий Daily Wire Мэтт Уолш.

Это невероятная история. С сайта Daily Wire. «Прокуратура округа Кук, возглавляемая Ким Фокс, отказалась… — дело происходит в Чикаго, — отказалась предъявлять обвинения пяти мужчинам, арестованным в связи с бандитской перестрелкой, в результате которой погиб как минимум один человек и двое получили ранения». Несмотря на то, что полиция ходатайствовала о предъявлении обвинений в ряде тяжких преступлений каждому подозреваемому. Потому что пятеро мужчин были «взаимно дерущимися сторонами».



«Пятерых мужчин отпустили, к возмущению чикагских чиновников, в том числе мэра Лори Лайтфут. Газета The Chicago Sun-Times сообщала, что мужчины, причастные к бандитской перестрелке, происшедшей в Остине в пятницу, были освобождены из-под стражи, после того как прокуроры отказались предъявить каждому из них по паре обвинений в тяжких преступлениях, в том числе в убийстве с отягчающими обстоятельствами, даже при том, что полиция хотела предъявить всем пятерым подозреваемым обвинения в убийстве и избиении с отягчающими обстоятельствами».



Издание отмечает, что «дерзкая перестрелка в середине утра, приведшая к смерти одного из стрелков и ранению двух подозреваемых, произошла из-за разногласий двух группировок внутри уличной банды «Сутенёры четырёх углов», согласно внутреннему докладу полиции и источнику в правоохранительных органах, осведомлённому о расследовании».



Итак, разберём ситуацию. Перестрелка среди бела дня, кто-то умирает. Выживших участников перестрелки арестовывают, а потом прокуроры говорят: «Знаете что, мы закроем на это глаза». Не наказали даже символически! Даже не выписали штрафа за нарушение общественного порядка!



«Всех пятерых подозреваемых в воскресенье отпустили без предъявления обвинений, потому что, как заявляет прокуратура штата… — вы только послушайте, вот причина, по которой им не предъявили обвинений! — потому что, как заявляет прокуратура штата, они целились друг в друга».



Итак, никакого вреда, никаких нарушений! То есть, конечно, кто-то погиб, но никакого вреда, никаких нарушений! «Пресс-секретарь изначально заявляла, что прокуроры «пришли к выводу, что доказательств было, по нашим стандартам, недостаточно, чтобы одобрить предъявление обвинений в тяжких преступлениях». Даже при том, что эти ребята совершенно открыто стреляли друг по другу, всё равно недостаточно доказательств, что это вообще было! Однако не уточнялось, какие доказательства требовались, для того чтобы предъявить обоснованные, по мнению полиции, обвинения. Позднее было заявлено, что «причина отказа — взаимная драка». Как пишет The Sun-Times, этот термин означает «драку или борьбу с добровольным участием обеих сторон».



«На прошлой неделе прокурор округа Кук отпустил другого индивида по той же самой причине, несмотря на свидетельства о его участии в бандитских разборках». Знаете, я продолжаю просматривать статью в поисках ключевой фразы, вдруг тут ещё что-то… Но это всё. Они говорят, что обе стороны согласились участвовать в этой перестрелке и стреляли только друг по другу, поэтому им не предъявят обвинений.



Таким образом, прокуратура Чикаго, по сути, одним росчерком пера декриминализовала бандитские разборки! Если только между собой. Так что если вы состоите в одной банде, а кто-то стоит и продаёт наркотики на вашем углу, вы можете подойти и застрелить его! Если только вы… Если только это конфликт между бандами и вы не впутываете никого постороннего.



Ясно, что дела плохи, если это коробит даже мэра Лори Лайтфут, которая сама безумная левачка, ультралевая радикальная сумасшедшая. Ей хотя бы хватает здравого смысла, чтобы увидеть, что это повлечёт полный хаос! Вот что вы делаете в данном случае. Вы сейчас бросаете наш город в пучину хаоса. Вот что происходит. На самом деле, она так и сказала. Она заявила: «Если они, — имеются в виду люди, совершающие насильственные преступления, участники банд, — не будут чувствовать, что система уголовного правосудия привлечёт их к ответственности, мы увидим такой уровень наглости, который повергнет этот город в хаос. И мы не можем этого позволить».



Трудно представить себе, что место вроде Чикаго может стать ещё более хаотичным, с ещё более наглыми преступниками. Но именно это их и ждёт.



Что теперь, дуэли? Нам теперь можно устраивать дуэли? Это снова актуально? Чикаго сейчас легализовал дуэли, да? И если у вас претензии к другому парню, вы можете договориться встретиться на улице ровно в полдень и стреляться?



Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.