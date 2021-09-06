Das Erste: в Сан-Франциско потенциальным преступникам будут платить за отказ от стрельбы

За первое полугодие 2021 года число жертв преступлений с применением огнестрельного оружия в Сан-Франциско увеличилось более чем вдвое, сообщает Das Erste. Городские власти и полиция намерены снизить число перестрелок с помощью особой программы: потенциальные преступники будут получать до $500 в месяц, если они никого не застрелят из своего оружия. Кроме того, предполагается, что лица, представляющие угрозу для общественной безопасности, будут служить «послами» полиции в своих районах.

26 убитых, 119 раненых — за первое полугодие 2021 года число погибших от огнестрельного оружия в Сан-Франциско увеличилось более чем вдвое. Городские власти и полиция намерены решить эту проблему с помощью новой программы: с октября потенциальные преступники будут получать до $500 в месяц, если они никого не застрелят из своего оружия, сообщает Das Erste.

Городская администрация совместно с полицией намерена выявить десять лиц, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности. К ним относятся люди, которые были замечены в связи с насильственными преступлениями и в распоряжении которых, как предполагают власти, может находиться огнестрельное оружие.

От имени властей Сан-Франциско новую программу курирует Шерил Дэвис. В интервью местному телеканалу она заявила: «Мы ожидаем, что участники программы примут участие в обсуждении темы общественной безопасности. Они должны поставить перед собой цели. Они также должны приехать в свой район и поговорить с людьми на местах».

Идея предоставления потенциальным преступникам денежных средств для того, чтобы «использовать их в качестве своего рода послов в собственных районах», не совсем нова. По словам инициатора проекта Девона Боггена, в пригороде Сан-Франциско, в Ричмонде, программа уже доказала свою эффективность. «Районная служба безопасности» была создана для того, чтобы сократить число преступлений с применением огнестрельного оружия.

Дэвид Мухаммад возглавляет некоммерческую организацию, которая выступает за реформу уголовного права в США. Он наблюдал за необычной акцией в Ричмонде. По его словам, число убийств и перестрелок сократилось на 70%.

Однако в Ричмонде дело не обошлось без серьёзных инцидентов: участник программы застрелил человека и был приговорён к 40 годам лишения свободы. Мать жертвы обратила внимание на то, что у преступников не было изъято оружие. По её словам, им фактически дали деньги на то, чтобы они приобрели новое.

Шерил Дэвис, курирующая программу в Сан-Франциско, подчёркивает: «Мы извлекли урок из инцидента в Ричмонде. Цель — изменить общество и не зацикливаться на негативе. Если первая проба в октябре даст результат, программа в Сан-Франциско будет расширена до 30 участников», — передаёт Das Erste.