NBC: в Нью-Йорке в связи с насилием с применением огнестрельного оружия объявлено чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении чрезвычайного положения в связи с применением огнестрельного оружия, сообщает NBC News. Это связано с резким ростом подобного насилия в последнее время: эта тенденция наблюдается и в других крупных городах, таких как Чикаго и Лос-Анджелес.

Видео с камер наблюдения запечатлели, как в Нью Йорке одетый в чёрное стрелок в маске проходит мимо другого человека, а затем стреляет тому в спину посреди белого дня. Также в Нью-Йорке стрельбу открыл человек на скутере: прохожие разбегаются в стороны в поисках укрытия.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Сегодня первыми в стране мы объявим чрезвычайное положение в связи с насилием с применением огнестрельного оружия.

Помимо прочего, власти Нью-Йорка теперь потребуют от полиции сбор данных по случаям стрельбы, для того чтобы отслеживать горячие точки. Во многих крупных городах по всей территории США наблюдается рост насилия. В Лос-Анджелесе уровень насильственных преступлений вырос на 33 процента в сравнении с 2019 годом, а в Чикаго — на 40 процентов: город испытал особенно жестокие минувшие выходные: в перестрелках пострадало 100 человек, 18 из них погибли.

ДЭВИД БРАУН, суперинтендант полиции Чикаго: В нашем городе слишком большое количество нелегального оружия и слишком мало последствий в суде.

Здесь, в Нью-Йорке, где число насильственных преступлений также выросло в сравнении с прошлым годом, есть и хорошие новости: согласно данным департамента полиции Нью-Йорка, в июне число таких инцидентов снизилось на 23 процента.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.