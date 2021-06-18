Bild: окончание пандемии в Нью-Йорке отпраздновали салютом

Нью-йоркцы отпраздновали окончание пандемии коронавируса масштабным салютом, передаёт Bild. Есть повод: прививку от коронавируса сделали уже более 70% жителей «Большого Яблока». Город возвращается в прежнее состояние: почти все ограничения сняты, рестораны и спортивные арены работают на полную мощность и разрешены массовые собрания.
ГЕРБЕРТ БАУЭРНЕБЕЛЬ, репортер Bild:В Нью-Йорке праздник — официальное окончание пандемии коронавируса. Губернатор Эндрю Куомо заявил о снятии практически всех ограничений из-за коронавируса в связи с тем, что более 70% жителей Нью-Йорка уже прошли вакцинацию. Именно поэтому губернатор решил пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что для празднования есть повод.
Конечно, за последние 15 месяцев Нью-Йорк в какой-то степени прошёл через ад. Всё началось с той ужасной вспышки весной прошлого года, когда весь город превратился в призрак. Всего в Нью-Йорке жертвами коронавируса стали 33 тыс человек.
Однако теперь в «Большом яблоке» началась новая жизнь. Все ограничения сняты, то есть все рестораны могут быть заполнены на 100%, все спортивные арены, больше нет ограничений на выступления на публике и массовые собрания, больше нет верхних пределов по числу участников.
Это значит, что спортивные арены можно посещать неограниченному числу зрителей. Совершенно нормальная жизнь, которую можно было на самом деле наблюдать последние несколько недель в Нью-Йорке, в «Большом Яблоке», готовится к своему камбэку. Здесь вновь пытаются обосноваться приезжие, город возвращается в нормальное состояние, а 7 июля состоится большой праздник.
В Нью-Йорке на Бродвее в Каньоне героев даже запланирован парад с серпантином и конфетти. Прежде всего чествовать будут сотрудников здравоохранения. В целом, отличный день для Нью-Йорка, день радости, день ликования, а также день впечатляющих фейерверков.
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