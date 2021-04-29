Welt: пока Германия сидит на карантине, её соседи возвращаются к нормальной жизни

В то время как Германия продолжает придерживаться жёстких мер по борьбе с коронавирусом, соседние страны уже вовсю вводят послабления, отмечает немецкий телеканал Welt. Несмотря на местами не самый низкий уровень заражаемости, Нидерланды, Австрия, Франция, Польша и Греция уже отменяют запрет на выход из дома и осторожно возобновляют работу магазинов, планируя открытие ресторанов, театров и кино.

Немножко попраздновать можно — по крайней мере, выпить за своего короля: вчера Нидерланды, все в оранжевом, отметили День короля — день рождения короля Виллема-Александра. Из-за пандемии коронавируса масштабы были небольшими, но всё-таки.

ПРОХОЖИЙ: Здорово выйти на улицу, выпить кофе.

Они тоже считают, что маленькие свободы — это «отлично».

МОТОЦИКЛИСТ: Да, отлично! Мы взяли напрокат мопеды и теперь ездим по Амстердаму.

С сегодняшнего дня повод для ликования есть и у других жителей Амстердама: запрет на выход из дома всё-таки снят, магазины и рестораны могут снова открыться при соблюдении надлежащих условий. Снова можно встречаться с двумя людьми, не входящими в круг семьи, — и это несмотря на заражаемость на уровне 332 случаев на 100 тысяч жителей. Премьер-министр говорит о приемлемом риске.

Наш сосед Австрия при заболеваемости в 170 случаев со следующего понедельника открывает магазины и многие предприятия в сфере услуг. С начала мая в Вене снова можно будет посещать музеи, а на 19 мая запланированы дальнейшие послабления — к примеру, в ресторанной сфере, в сфере гостиничного бизнеса, культуры и спорта.

Франция борется с заболеваемостью в 305 случаев. Несмотря на это, уже с понедельника здесь снова работают школы и детские сады, а президент Макрон уже обозначил перспективу дальнейших послаблений для ресторанов, театров и кинотеатров.

В крупных частях Польши при заболеваемости в 177 случаев обслуживать своих клиентов могут, к примеру, косметические салоны. Правительство аргументирует это тем, что пик третьей волны уже позади.

А Греция, несмотря на заражаемость на уровне 168 случаев, объявила о начале туристического сезона, назначенного на середину мая.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2021 года.