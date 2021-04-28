WSJ: США ослабляют масочный режим для привитых, чтобы стимулировать вакцинацию

Полностью привитые от коронавируса граждане США будут иметь право не носить маски на открытом воздухе, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на последние рекомендации здравоохранительных органов США. Как отмечает издание, одной из целей такого шага является стремление побудить привиться тех, кто ещё не сделал этого, на фоне снизившихся в последнее время темпов вакцинации.
Здравоохранительные органы США разрешили всем американским гражданам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса, не носить защитные маски на улице, пишет The Wall Street Journal. При этом ношение масок по-прежнему обязательно в закрытых помещениях, а также на массовых мероприятиях на открытом воздухе, таких как концерты или спортивные матчи.
По словам представителей здравоохранения США, они надеются, что послабления для вакцинированных подтолкнут миллионы сомневающихся граждан к тому, чтобы сделать себе прививку. Как отмечает издание, это актуально на фоне того, что в последнее время спрос на прививки от коронавируса упал.
«Вакцины нужны для того, чтобы спасти вашу жизнь. Но также и жизни тех, кто находится вокруг вас. Кроме того, они помогают нам вернуться к нормальной жизни», — заявил президент США Джо Байден.
Руководитель федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски отметила, что послабление ограничений было обусловлено высоким темпом вакцинации и снижением числа новых случаев заражений. По словам Валенски, всё новые послабления будут вводиться по мере дальнейшего снижения случаев новых заражений.
Эксперты отмечают, что вакцинация помогает замедлить распространение вируса, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, собранные более чем за год данные показывают, что риск заразиться на открытом воздухе значительно ниже, чем в закрытом помещении.
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