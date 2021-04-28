NBC: куда страна движется — американцы оценили курс Байдена на единение нации

В ходе предвыборной кампании тогда ещё кандидат в президенты США Джо Байден обещал объединить американцев. Корреспондент NBC Питер Александер пообщался со сторонниками демократов и республиканцев, чтобы выяснить, удалось ли главе Белого дома за сто дней на президентском посту сплотить нацию.

Со старта его предвыборной кампании…



ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Да, единство вместо разделения.



…до начала его президентского правления…



ДЖО БАЙДЕН, президент США: В этом — в сплочении Америки — вся моя душа.



Джо Байден позиционировал себя голосом единства.



ДЖО БАЙДЕН: Я буду работать как с демократами, так и с республиканцами.



Однако по прошествии ста дней на посту основным достижением президента стал закон о предоставлении экономической помощи в условиях коронавируса, за который не проголосовал ни один республиканец.



Республиканская партия критикует его за указы, которые, по их словам, отвечают интересам сторонников Демократической партии.



ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР, главный корреспондент NBC News в Белом доме: Мы приехали сюда, в Джорджию. Этот штат впервые за несколько десятилетий поддержал, хотя и с минимальным перевесом, кандидата от демократов — Джо Байдена. Считают ли местные избиратели, что президент Байден выполняет своё обещание объединить американцев?



Мы пообщались со сторонницей демократов Шоной Сверингтон — сотрудницей ресторана, которая уже более года находится в неоплачиваемом отпуске. У неё на содержании находится её 73-летняя мама.



ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР: Что было для вас самым тяжёлым во время нынешней пандемии?



ШОНА СВЕРИНГТОН, сторонница демократов: Сидеть и смотреть на лежащие передо мной счета, пытаясь при этом понять, как я буду по ним платить, как я с этим справлюсь.



ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР: Какие чувства вас охватили, когда у вас на банковском счёте появились 1400 долларов?



ШОНА СВЕРИНГТОН: (Смеётся.)У-ху! Да! Я хотя бы что-то могу с этим сделать. Это осязаемая помощь.



Республиканцы выступили против плана демократов о выделении помощи на сумму 2 триллиона долларов. По их словам, львиная доля этих расходов не была связана с пандемией. Однако Сверингтон благодарит президента за то, что он подписал этот документ.



ШОНА СВЕРИНГТОН: В этой помощи нуждалась не какая-то там партия, эта помощь нужна была всем американцам.



А что о работе президента говорят республиканцы? Агент по торговле недвижимостью Рена Мари Мур — иммигрантка и сторонница Трампа.



ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР: Как вы считаете, ему удалось наладить контакт с избирателями Трампа, наподобие вас?



РЕНА МАРИ МУР, сторонница Трампа: Нет, не совсем. Мы действительно хотим, чтобы президент Байден преуспел. Но мы уже видим кризис на границе, мы уже сталкиваемся с инфляцией, если брать наши цены на газ. И это уже неприятно, поскольку прошло сто дней, а мы так и не поняли, в каком направлении движется страна.



ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР: Как показывает себя президент Байден?



ДРЮ ЭКОЛС, фермер: (Смеётся.) Непредсказуемая погода Северной Джорджии и та лучше себя показывает.



Дрю Эколс — фермер в пятом поколении, который голосовал за Трампа. Однако президент Байден произвёл на него впечатление в вопросе пандемии.



ДРЮ ЭКОЛС: Сейчас гораздо больше доверия к вакцинам и к избранному властями направлению в борьбе с COVID.



Тем не менее, по его словам, межпартийное сотрудничество будет иметь важнейшее значение.



ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР: Сможет ли президент Байден преуспеть, если не добьётся сотрудничества с республиканцами?



ДРЮ ЭКОЛС: Если он не добьётся сотрудничества с республиканцами, тогда нас ждёт очень тяжёлая борьба.



Надежда на единство во всё ещё расколотой Америке.

Питер Александер, NBC News, Атланта.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.