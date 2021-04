AC: в команде Байдена слишком много руководителей и мало исполнителей для серьёзных сделок

Несмотря на недавние слухи о том, что президент США Джо Байден якобы замахнулся на «сделку с Кремлём», реальные шаги новой американской администрации не оставляют больших надежд на достижение каких-то масштабных договорённостей с Россией, пишет The American Conservative. По мнению автора, основная проблема Белого дома заключается в том, что там сейчас «слишком много руководителей и слишком мало исполнителей», что сокращает шансы достичь реальных успехов на дипломатическом поприще.

Когда на прошлой неделе новый президент США Джо Байден выступал в Белом доме, его ещё переполняли эмоции от объявления о выводе войск из Афганистана — и казалось, что он ищет новую цель «покрупнее», пишет The American Conservative. Накануне его выступления Вашингтон даже наполнился слухами о том, что давний сторонник демократов и «старый чудак» Байден якобы втайне мечтает о «самой невероятной из сделок — сделке с Кремлём», и на какой-то момент это даже показалось правдой, говорится в статье.



Однако Байден «совершенно безапелляционно» заявил о вводе новых санкций против России, несмотря на множество уже введённых ранее ограничений. Он также заявил, что «Северный поток — 2» относится к числу «сложных» вопросов, затрагивающих интересы западных союзников в Европе, и напомнил, что он сам и ранее не был сторонником данного проекта. Однако этот вопрос до сих пор «в игре», заключил американский президент.



Между тем ещё в январе этого года уходящая в отставку предыдущая администрация США предупредила европейские компании, потенциально вовлечённые в реализацию этого «знакового» проекта, что они могут оказаться мишенью для санкций, напоминает автор. «Это стало «последним выстрелом» администрации Трампа. Несмотря на все опрометчивые любезности президента в отношении Путина и все (вызывающие сомнения) подозрения о связях Белого дома и Москвы, правительство Трампа оказалось самым антироссийски настроенным со времён Рональда Рейгана», — пишет The American Conservative.



Как известно, именно Рейган в своё время рекомендовал европейцам не полагаться на русских в поставках газа, отклоняясь при этом в «свойственную Трампу сферу саботажа», говорится в статье: «Демократическая партия годами позволяла речам в стиле «маньчжурского кандидата» расшатывать позиции конкурирующего действующего президента — и позиционировала Москву как оплот всего, чего угодно, начиная с ультраправых и заканчивая скорым концом Америки».



При этом тот факт, что основной лидер демократов признал, что равнодушен к «Северному потоку — 2», можно считать «настоящим достижением», поскольку ни один из его предшественников «определённо не смог бы избежать наказания» за подобные заявления, подчёркивает автор. По его словам, ещё весной 2017 года один из «высокопоставленных сотрудников» в окружении Хиллари Клинтон подчёркивал в личной беседе, что мир сегодня является «однополярным».



«А теперь Россия как-то оказалась в седле. Как всё меняется за четыре года», — подчёркивается в статье. Вашингтон внезапно решил поддержать сторонников «потенциального сближения» с русскими: кандидатура Мэттью Рожански, директора института Кеннана при Международном научном центре Вильсона, была выдвинута на должность директора по России в Совете национальной безопасности США.



При этом Рожански вряд ли можно считать «пропутинским» простофилей — скорее, наоборот, он «навредил» себе собственной прозорливостью, полагает автор. Ещё в конце лета прошлого года он предупреждал, в частности, что шансы достичь каких-то широкомасштабных договорённостей с Москвой практически равны нулю, вне зависимости того, кто окажется во главе новой американской администрации, говорится в статье.



А как только ситуация «начала накаляться», Байден быстро избавился от Рожанского, констатирует автор: «И похоже, что подобный подход у нового президента входит в привычку». В частности, Байден позволил заклеймить помощника по внешней политике Мэттью Дасса обвинениями в ходе скандала с «антиизраильской» историей, из-за чего Дасс окончательно отказался занимать какую-либо должность в Госдепартаменте под руководством Энтони Блинкена, напоминает The American Conservative.



По мнению автора, главная опасность, которой подвергается сейчас администрация Байдена, заключается в том, что там «слишком много руководителей и слишком мало исполнителей». Похоже, что Рон Клейн становится «самым могущественным главой аппарата Белого дома» со времён Джеймса Бейкера, а это задает определённый тон в сфере политики. Добавьте к этому относительно молодое руководство Госдепартамента (Энтони Блинкену сейчас 59 лет) и Совета национальной безопасности (Джейку Салливану всего 41 год), отмечается в статье.



Однако им приходится делить политическую сцену с такими «тяжеловесами» Демократической партии, как бывший госсекретарь Джон Керри, напоминает автор. Кроме того, бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс теперь возглавляет Совет по внутренней политике. И это тоже выглядит довольно странно, учитывая её предыдущий послужной список, говорится в статье.



Поэтому можно лишь гадать, сколько неожиданных и «спорных» решений будет способен принять Салливан, подчёркивает автор. В частности, руководство Южной Кореи недавно объявило, что США сейчас серьёзно изучают предложенную декларацию об окончании войны с Северной Кореей, и призвало к продолжению переговоров.



«Когда Трамп занимался подобным, Байден его осуждал», — отмечает автор. Однако это может означать, что через 70 лет с начала этого конфликта вскоре наконец-то получится заключить мирный договор, говорится в статье. «Только Сеулу лучше надеяться, что Байден не станет применять здесь «российскую модель», — заключает The American Conservative.