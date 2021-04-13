AC: в Белом доме нет взрослого, способного сказать нет воинственным ястребам

Обещание американского руководства поддержать план Киева по отвоёвыванию Донецка, Луганска и Крыма практически настолько же пустое, как и обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения Германии на Польшу, данное в 1939 году, считает бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор. Как пишет он в материале для The American Conservative, складывается впечатление, что в Овальном кабинете просто нет взрослого, который бы сказал нет воинственно настроенным ястребам, не понимающим, к каким последствиям может привести конфликт.

Громкие угрозы Киева разрешить конфликт на востоке страны вооружёнными методами, а также отказ Вашингтона признавать, что восточная Украина обоснованно важна для национальной безопасности Москвы делают практически неизбежным конфликт между США и Россией, считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор. Как пишет он в статье для The American Conservative, примечательно, что не меньшую тревогу вызывает тот факт, что президент не видит особых причин объяснять американскому народу, чем стратегически важна для Америки готовность Вашингтона поддержать использование Киевом силы против России.

Как пишет автор статьи, в 1937 году японцы обстреляли и потопили американскую канонерскую лодку Panay, которая патрулировала реку Янцзы. Японское имперское правительство выразило глубокое сожаление из-за случившегося, но посол США в Японии Джозеф Грю не был удовлетворён. Он предупредил японский МИД, что «факты значат больше, чем заявления».

Однако президент Франклин Рузвельт решил не мстить японцам. Он знал, что американское общественное мнение не поддержит войну с Японией или любой другой великой державой. Кроме того, была и другая причина: Рузвельт отказал давлению со стороны адмиралов ВМФ США отомстить японцам, потому что понимал: американская армия не была готова к полномасштабной войне.

Сегодня же, считает Дуглас Макгрегор, обещание Байдена-Харрис поддержать план украинского правительства «практически настолько же пустое, как и обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения Германии на Польшу, данное в 1939 году».

Эксперт считает, что, поскольку российская армия более многочисленна и лучше натренирована, наиболее вероятный исход российско-укрианского конфликта — победа России. В таком случае Москва, вероятно, направит свои силы на то, чтобы поглотить территорию Украины. Далее, согласно обещанию поддержки со стороны президента Байдена, воздушные или наземные войска США или союзников по НАТО могут вмешаться, чтобы спасти украинцев от поражения. Но поскольку в Европе наземные силы армии и морской пехоты США слишком слабы, в дело, скорее всего, пойдут ВВС. Насколько эффективными окажутся российские системы ПВО, неизвестно, однако, считает военный, будет неблагоразумным недооценивать влияние российских комплексных систем ПВО с фазированной антенной решёткой.

Что касается ядерного оружия, то, пишет Макгрегор, русские вряд ли станут его применять, поскольку господствующие в Восточной Украине ветра разнесут радиоактивные осадки по всей России и Центральной Азии вплоть до Кореи. Однако такая вероятность остаётся, если США обратятся к тактическому ядерному оружию, что спровоцирует зловещие последствия для всей планеты Земля.

«Обещание президента Байдена поддержать президента Украины предполагает, что он также пьёт из отравленного источника неудачного американского управления государством и армией, источника неоригинальных умов, не ценящих настоящие боевые действия.

Когда воинственно настроенные советники, госсекретарь и министр обороны администрации Трампа настаивали на военных действиях, которые угрожали развязать конфликт с Ираном в 2019 году, президент Трамп ответил: «Нет». Сегодня, похоже, совещания по стратегии в Белом доме — это всего лишь фасад, а в обсуждениях главенствует основанная на мечтах идеология «пробуждения». Другими словами, в Овальном кабинете нет взрослого, который бы просто сказал нет», — констатирует автор материала.