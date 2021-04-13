AC: в Белом доме нет взрослого, способного сказать нет воинственным ястребам
Громкие угрозы Киева разрешить конфликт на востоке страны вооружёнными методами, а также отказ Вашингтона признавать, что восточная Украина обоснованно важна для национальной безопасности Москвы делают практически неизбежным конфликт между США и Россией, считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор. Как пишет он в статье для The American Conservative, примечательно, что не меньшую тревогу вызывает тот факт, что президент не видит особых причин объяснять американскому народу, чем стратегически важна для Америки готовность Вашингтона поддержать использование Киевом силы против России.
Как пишет автор статьи, в 1937 году японцы обстреляли и потопили американскую канонерскую лодку Panay, которая патрулировала реку Янцзы. Японское имперское правительство выразило глубокое сожаление из-за случившегося, но посол США в Японии Джозеф Грю не был удовлетворён. Он предупредил японский МИД, что «факты значат больше, чем заявления».
Однако президент Франклин Рузвельт решил не мстить японцам. Он знал, что американское общественное мнение не поддержит войну с Японией или любой другой великой державой. Кроме того, была и другая причина: Рузвельт отказал давлению со стороны адмиралов ВМФ США отомстить японцам, потому что понимал: американская армия не была готова к полномасштабной войне.
Когда воинственно настроенные советники, госсекретарь и министр обороны администрации Трампа настаивали на военных действиях, которые угрожали развязать конфликт с Ираном в 2019 году, президент Трамп ответил: «Нет». Сегодня, похоже, совещания по стратегии в Белом доме — это всего лишь фасад, а в обсуждениях главенствует основанная на мечтах идеология «пробуждения». Другими словами, в Овальном кабинете нет взрослого, который бы просто сказал нет», — констатирует автор материала.
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