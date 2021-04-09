Contra Magazin: Россия не оставит без ответа отправку американских военных кораблей в Чёрное море

На фоне манёвров России у границ Украины президент США Джо Байден всерьёз задумался над отправкой в Чёрное море американских военных кораблей, сообщает Contra Magazin. Ситуация в регионе сейчас очень напряжённая, и такой шаг неизбежно спровоцирует симметричный ответ со стороны Москвы, которая усилит «военно-морское присутствие на своём заднем дворе», предостерегает издание, отмечая, что нынешние манёвры Кремля носят исключительно превентивный характер.
Администрация нового президента США Джо Байдена всерьёз рассматривает возможность отправки в Чёрное море своих военных кораблей, сообщает Contra Magazin. Они продемонстрируют поддержку Киева и пошлют Москве сигнал, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией в регионе. Вызвана эта инициатива тем, что Кремль сосредотачивает войска у границ Украины в ответ на возобновление боевых действий в Донбассе.
Стоит отметить, что в соответствии с действующим уже долгое время договором с Турцией США должны за 14 дней предупредить Анкару об отправке военных кораблей через Босфорский пролив. Важно и то, что всего два дня назад украинский президент Владимир Зеленский лично обратился к НАТО с просьбой об усилении присутствия альянса в Чёрном море.
В телефонном разговоре с генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом он заявил: «Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и мешает торговому судоходству». На этой неделе международные СМИ опубликовали целый ряд материалов, в которых раздувают угрозу «нападения» России на Украину — в основном со ссылкой на громкие утверждения киевских политиков. Но в Пентагоне всё равно считают, что Кремль не собирается проводить масштабные боевые действия. Даже американский телеканал CNN, известный своей антироссийской повесткой, решил не «накликать войну».
«Но если в это особое время высокой напряжённости боевые корабли США прибудут в Чёрное море (хотя они и так проводят там учения на полурегулярной основе), можно ожидать, что Россия ответит на это усилением военно-морского присутствия на своём заднем дворе — что, похоже, уже начала делать в превентивных целях.
И не стоит забывать, что президент США Байден в свою бытность вице-президентом при Бараке Обаме отвечал за Украину — и соответственно, за путч на «майдане», который поддержали Вашингтон и Брюссель», — заключает Contra Magazin.
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