Euronews: выступивших против нового канала через Босфор адмиралов будут судить за сговор

15:05 Бюджет Подмосковья вырос более чем на 16% по итогам I квартала Бюджет Московской области вырос более чем на 16% по итогам I квартала 2021 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с зампредами правительства.

15:05 В МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о решении КНДР отказаться от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

15:04 Воробьёв поручил держать ситуацию с угрозой паводка в Подмосковье под контролем Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время совещания поручил правительству держать ситуацию с угрозой паводка под контролем.

15:00 В Петербурге за сутки провели более 12 тысяч исследований на коронавирус В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус 12 361 пациента.

15:00 Варан заразился коронавирусом и пропустит матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан заразился коронавирусной инфекцией.

14:58 Эксперт прокомментировал новую схему мошенничества в России Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов прокомментировал новую схему мошенничества в России, направленную на тех, кто интересуется биржевыми инвестициями.

14:57 Лукашенко поручил перерегистрировать иностранные НКО в Белоруссии Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости провести перерегистрацию иностранных фондов и некоммерческих организаций, ведущих антигосударственную деятельность.

14:57 Лукашенко призвал отказаться от пассивности в отношениях с соседями Белоруссии следует отказаться от пассивной политики в отношениях с соседними государствами, в частности с Польшей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

14:57 Фильм Тимура Бекмамбетова откроет ММКФ в 2021 году Военный фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге советского лётчика «Девятаев» откроет Московский международный кинофестиваль в этом году.

14:56 В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Тамбовской области выявили 86 случаев COVID-19.

14:56 В Москве открылся городской велопрокат В Москве начал работу городской велопрокат. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

14:53 Москалькова оценила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам необходимой мерой для благосостояния пожилых людей.

14:51 Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооружённых сил Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

14:50 Синоптики рассказали о потеплении в Самарской области Синоптики прогнозируют потепление до +16 °C в Самарской области.

14:48 В «Авангарде» рассказали о состоянии Емелина Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал состояние защитника и капитана команды Алексея Емелина, который находится в больнице.

14:47 В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Краснодарском крае выявили 107 случаев COVID-19. Выздоровел 91 житель.

14:47 Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки во Владимирской области выявили 67 случаев COVID-19. С начала пандемии число заболевших достигло 30 394.

14:46 В МИД России отметили контрпродуктивность санкций против властей Мьянмы Санкционное давление на действующие власти Мьянмы контрпродуктивно и подталкивает жителей страны к гражданскому конфликту. Об этом заявили в российском МИД.

14:46 В Североморске и Мурманске начали подготовку к парадам Победы В Североморске и Мурманске военные Северного флота начали готовиться к парадам на 9 Мая. Воины-североморцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы совершенствуют строевую подготовку.

14:46 Подмосковье вошло в топ–3 регионов с благоприятной городской средой Московская область заняла третью строчку рейтинга регионов с благоприятной городской средой после Москвы и Санкт-Петербурга, набрав 208 баллов по среднему значению показателя. Доля подмосковных городов с благоприятной городской средой составила 85% — это 62 города из 73.

14:45 Станцию Внуково МЦД-4 планируют открыть в апреле Железнодорожную станцию Внуково будущего МЦД-4 завершили на 98%. Её планируют открыть в апреле.

14:45 В Петербурге пресечена деятельность группы мошенников Петербургские полицейские из отдела «К» пресекли деятельность организованной группы мошенников, которые «продавали» технику через интернет. Преступники заманивали покупателей низкими ценами, брали предоплату, а потом исчезали.

14:44 Президент Казахстана вакцинировался «Спутником V» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Как сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, у казахстанского лидера не наблюдается побочных эффектов.

14:44 В Госдуме предложили повысить штрафы за перебои с водой и электричеством В Госдуме предложили повысить штрафы для компаний, которые поставляют в дома воду, газ, тепло и электричество.

14:44 В Крыму потеплеет до +14 °С Синоптики пообещали в Крыму до +14 °С во вторник, 6 апреля.

14:44 Главный синоптик Петербурга прокомментировал погоду в городе Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.

14:43 В Ростовской области прокомментировали ситуацию с пандемией За сутки в Ростовской области выявили 238 случаев COVID-19.

14:43 В Тверской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 За сутки в Тверской области выявили 94 случая COVID-19. Выздоровели 102 жителя.

14:43 Синоптики прогнозируют до +17 °С в Краснодарском крае Синоптики прогнозируют до +17 °С в Краснодарском крае во вторник, 6 апреля.

14:42 РИА Новости: танкер сел на мель на юге Суэцкого канала На юге Суэцкого канала сел на мель танкер Minerva Nike, движение скоро планируется восстановить. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

14:41 В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19 За сутки в Севастополе выявили 33 случая COVID-19. Выписаны 36 пациентов.

14:40 Эксперт рассказал, как лучше погашать кредит Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, как лучше погашать кредит.

14:39 Попова отметила замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились.

14:37 Синоптики прогнозируют мокрый снег на Кольском полуострове Во вторник, 6 апреля, на Кольском полуострове ожидается облачная погода, временами мокрый снег.

14:32 Уткин выразил недоумение в связи с назначением Гончаренко в «Краснодар» Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

14:30 Вучич привился от коронавируса Президент Сербии Александр Вучич привился от коронавируса вакциной китайской компании Sinopharm.

14:29 Диетолог дал рекомендации по употреблению говядины Врач-диетолог кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению говядины.

14:29 Попова заявила о сложной эпидемиологической ситуации в Турции Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации. Об этом она сообщила на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

14:26 На Ставрополье сделали более 1,5 млн тестов на коронавирус В Ставропольском крае сделали более 1,5 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

14:24 Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бориса Шпигеля Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

14:22 Преподаватель актёрского мастерства сравнила Туктамышеву с Пугачёвой Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева назвала наиболее одарённых с точки зрения подачи образа фигуристов.

14:15 Осуждённый за расстрел коллег экс-полицейский сообщил ОНК о намерении обжаловать приговор Приговорённый к 19 годам лишения свободы бывший полицейский Алексей Смирнов, расстрелявший сотрудников УСБ МВД России на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года, намерен обжаловать приговор. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

14:12 Губерниев: футбол, который Гончаренко ставит командам, должен подойти «Краснодару» Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

14:11 Азербайджан анонсировал совместные с Турцией военные учения Азербайджан проведёт на своей территории совместные с Турцией оперативно-тактические учения 8—9 апреля. Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.

14:07 Военный эксперт объяснил заявление Зеленского о конфликте в Донбассе Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО.

14:03 Песков ответил на вопрос о выработке у Путина антител к COVID-19 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, выработались ли у российского лидера Владимира Путина антитела к коронавирусу после вакцинации от COVID-19.

14:00 Онопко заявил, что Гончаренко не позовёт его в свой штаб в «Краснодаре» Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко считает, что новый наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко не позовёт его в свой тренерский штаб.

13:59 В Роспотребнадзоре сообщили о распространении иностранных мутаций коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об обнаружении в России 103 случаев британского варианта коронавируса и десяти — южноафриканского.

13:58 В Кремле оценили заявления Киева об отказе от переговоров в Минске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько официальна позиция Украины об отказе направлять свою делегацию в Минск. Также в Москве напомнили, что группа по переговорам в Донбассе является трёхсторонней.