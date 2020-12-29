New York Times: экономические невзгоды Турции испытывают власть Эрдогана на прочность

На фоне пандемии коронавируса турецкая экономика ускорила своё падение — национальная валюта обесценивается, инфляция стремительно увеличивается, а многие жители сталкиваются с голодом. Все эти проблемы вызывают разочарование даже среди сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана и, по мнению экспертов, потенциально могут стоить ему президентского кресла, передаёт The New York Times.

Турции уже приходилось справляться с обесцениванием валюты и высокой инфляцией на протяжении двух лет, когда в марте разразилась пандемия, резко усугубившая глубокую рецессию. Спустя девять месяцев, когда по стране прокатилась вторая волна вируса, появились признаки того, что значительная часть населения погрязла в долгах и всё чаще недоедает, пишет The New York Times.

Согласно недавнему опросу организации MetroPoll Research, 25% турок не могут удовлетворить свои основные потребности. Владелец стамбульского табачного магазина Озгур Акбас подтвердил, что ежедневно видит свидетельства этой статистики. «Люди готовы взорваться», — заявил он.

Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в этом году привлёк внимание на родине и за рубежом своей «агрессивной внешней политикой и военными вмешательствами», в ноябре ситуация внезапно достигла апогея. Правительство признало, что оно занижало масштабы вспышки коронавируса в Турции, не регистрируя бессимптомные случаи, и новые данные показали рекордные уровни заражения в стране, обращает внимание The New York Times.

Турецкая лира пострадала из-за рекордного обесценивания — более чем на 30% по отношению к доллару в этом году, — а золотовалютные резервы оказались сильно истощены. Недавно агентство Moody’s Investor Service сообщило, что наряду с двузначной инфляцией страна столкнулась с кризисом платёжного баланса.

На фоне этого кризиса Эрдоган вскоре потеряет «могущественного союзника» — президента Дональда Трампа, который покинет свой пост в следующем месяце. Глава Белого дома сыграл важную роль в сдерживании санкций, которые США стремятся ввести против Анкары за покупку российских систем С-400, подчёркивается в статье.

Эрдоган не спешил поздравлять избранного президента Джо Байдена с его победой на выборах. Аналитики ожидают, что новая администрация Белого дома будет жёстче реагировать на нарушение прав человека и демократических норм.

Чтобы справиться со стремительно ухудшающейся экономикой Эрдоган в последнее время «действует с безжалостностью, которую обычно тщательно скрывают от публики». Он назначил нового главу Центрального банка, и когда министр финансов, зять и очевидный преемник президента, подал в отставку в знак протеста, турецкий лидер удивил многих, приняв его уход.

Затем президент пообещал экономические и судебные реформы и даже заявил о возможном освобождении политических заключённых. По мнению некоторых, эти шаги призваны улучшить отношения Турции с Европой и Соединёнными Штатами.

В середине декабря Эрдоган объявил о новом пакете помощи для малого бизнеса. В прошлые выходные он даже посетил пекарню, чтобы сделать несколько покупок в знак поддержки торговцев. Но критики считают эти манёвры турецкого президента «слишком запоздалыми».

Бывший министр финансов Берат Албайрак, возможно, стал удобным козлом отпущения, но его неожиданное отстранение от власти и полное исчезновение из общественной жизни указывает на более серьёзную коррекцию курса. Похоже, экономический кризис и последствия для его собственной политической судьбы стали главной заботой для Эрдогана, рассуждает The New York Times.

Мехмет Али Кулат, который занимается исследованиями для политических партий, заявил изданию, что президент внимательно следит за настроениями в обществе. При этом недавний опрос показал, что рейтинг президентской Партии справедливости и развития достиг наименьшего значения за последние 19 лет. Если подобная тенденция будет развиваться в будущем, то Эрдоган рискует лишиться своего поста, считают эксперты.

Опрос MetroPoll показал, что большинство сторонников самого Эрдогана и 63% респондентов в целом считают, что Турция движется в неверном направлении. Эти цифры подтверждаются тем, что организации по оказанию гуманитарной помощи видят на местах.

Хасер Фогго, основательница группы Deep Poverty Network, которая помогает уличным торговцам и неформальным работникам, сказала The New York Times, что за свои почти 20 лет работы по борьбе с городской бедностью в Турции она никогда не видела таких страданий. Матери не могут кормить грудных детей, потому что голодают сами, и многим людям приходится рыться на помойках в поисках продуктов.

По словам Фогго, экономические проблемы в стране начались до пандемии. Она полностью возложила вину на местные и национальные власти за отсутствие у них стратегии борьбы с растущей бедностью и неспособность улучшить социальные услуги.

Действительно, этот «экономической штопор» начался после того, как Эрдоган получил большее влияние в рамках новой президентской системы, введённой в действие в 2018 году. Международные наблюдатели не сомневаются: эти изменения имеют прямую связь со спадом в экономике страны, заключает The New York Times.