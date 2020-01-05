Times: «потерял связь с реальностью» — Эрдоган хочет построить канал через Стамбул

Президент Турции Эрдоган возродил свою давнюю идею соединить Мраморное и Чёрное моря каналом, чтобы разгрузить Босфор и повысить его безопасность, пишет The Sunday Times. Оппозиция критикует этот мега-проект за оторванность от реальности, вред экологии и договорённость с Катаром, купившим территорию вокруг предполагаемого канала.

Туннель под проливом и мосты над ним не удовлетворили Реджепа Тайипа Эрдогана: он возродил проект о строительстве 45-километрового канала, который соединит Мраморное и Чёрное моря, сообщает The Sunday Times.

Издание рассказывает, что Эрдоган стремится оставить свой след не только в истории Турции, но и в её географии. Пристрастившись к гигантомании, он признаёт, что его новейший, достойный фараонов проект будет нелёгким и даже назвал его «сумасшедшим». Президент надеется, что канал стоимостью £9 млрд (730 млрд рублей), который призван разгрузить пролив Босфор, привлечёт инвесторов.

Однако, по словам его критиков, в том числе нового мэра Стамбула и возможного соперника Экрема Имамоглу, строительство канала нанесёт огромный ущерб окружающей среде и спровоцирует геополитический переворот. «В то время как весь мир обсуждает нехватку воды и изменения климата, ни один умный и здравомыслящий госслужащий или политик, не потерявший связь с реальностью, не станет поддерживать этот проект или рассматривать предательство своей страны, города и народа», — цитирует британская газета недавнее заявление Имамоглу.

Как напоминает The Sunday Times, с 1936 года проход судов через Босфор контролируется Конвенцией Монтрё, которая даёт торговым судам право свободно пользоваться проливом, но налагает ограничения на военные корабли, что создаёт выгодный для России и Турции морской барьер. Джем Гюрдениз, отставной адмирал и директор-основатель морского форума в Университете Коч, назвал Конвенцию «бастионом безопасности» для России, в то время как проект канала «является по всем параметрам рискованным делом», которое может повредить соглашению. В то же время государственные СМИ, с энтузиазмом передающие каждое высказывание президента и строящие теории заговора против его критиков, рассказывают о таинственном «лобби Монтрё», выступающем против канала.

Последний проект Эрдогана стал крупнейшим из множества других мега-идей, воплощённых за десятилетия его нахождения у власти. Будучи мэром Стамбула, он провёл радикальные изменения в инфраструктуре города, построив туннель Мармарай под Босфором и соединив таким образом Европу и Азию. В качестве президента Эрдоган построил третий мост через пролив, который, по словам экологов, повредил дикой природе, и открыл огромный аэропорт на побережье Чёрного моря. Проектируемый канал призван закрепить репутацию Эрдогана как великого строителя и великого лидера. Впервые эта идея появилась в 2011 году, но только в прошлом месяце президент заявил, что скоро проведёт тендер.

Между тем оппозиционные издания выявили связь между компанией, которая купила землю вдоль предполагаемого канала, и королевской семьёй Катара, одного из ближайших союзников Турции в регионе. Как отмечает The Sunday Times, сторонники проекта говорят, что он значительно усилит безопасность в Босфоре: туда не смогут заходить крупные танкеры и больше не повторится случай 2018 года, когда грузовой корабль врезался в оттоманский особняк XVIII на берегу пролива. Однако эти доводы не убедили Акифа Бурака Атлара, председатель Стамбульской ассоциации градостроителей: по его словам, это «больше выглядит как проект в сфере недвижимости, а не транспорта».