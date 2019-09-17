Вести: Виталий Кличко в очередной раз открыл стеклянный пешеходный мост

Киевский мэр Виталий Кличко снова открыл стеклянный пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Как пишут «Вести», в первый раз мост был торжественно открыт 25 мая, но буквально на следующий день на мосту треснуло стекло и начались бесконечные ремонтные работы. В июле в связи с постоянными поломками мост в очередной раз был закрыт на ремонт.

16 сентября снова открыли обновлённые стеклянные элементы на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Как пишут «Вести», об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновлённые стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Надеюсь, обойдётся без экстремальных инцидентов. И красота, что создана, будет радовать киевлян и туристов, которые посещают нашу хорошую локацию», — написал мэр.

Как напоминает издание, мост над Владимирским спуском был торжественно открыт 25 мая самим мэром Киева. На строительство моста было потрачено почти полтора миллиона гривен. Но буквально на следующий день на мосту треснуло стекло и начались бесконечные ремонтные работы. В июле в связи с постоянными поломками мост в очередной раз был закрыт на ремонт.