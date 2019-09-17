Вести: Виталий Кличко в очередной раз открыл стеклянный пешеходный мост

03:00
Двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье
Двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка во Владивостоке, сообщает Newinform со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
03:00
В Курганской области завели дело по факту незаконной добычи биоресурсов
В Курганской области завели уголовное дело по факту незаконной добычи рачков артемии на берегу озера Теренколь, сообщает URA.RU.
03:00
В Татарстане продлили программу благоустройства городской среды
Госпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» продлена до 2024 года, сообщает «Реальное время».
03:00
Ярославский театр драмы получил статус ценного объекта культурного наследия
Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.
03:00
В Омске проверяют сообщения об избиении подростка-инвалида
В Омске проверяют сообщения об избиении 16-летнего подростка-инвалида, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СК России.
03:00
США будут призывать Турцию покупать американское вооружение
США будут призывать Турцию покупать американское вооружение вместо российских Су-35 и Су-57, сообщил заместитель министра обороны Джон Руд.
03:00
«Кросс нации» пройдёт в Оренбурге
В рамках Всероссийского дня бега в Оренбурге состоится «Кросс нации», сообщает RIA56. Как ожидается, 21 сентября в нём примут участие около восьми тысяч человек в возрасте от 8 до 70 лет.
03:00
Пассажиропоток МЦК достиг 100 млн человек с начала года
Пассажиропоток Московского центрального кольца достиг 100 млн человек с начала 2019 года. Это на 14,7% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЦК.
03:00
Двое россиян вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу
Илья Попов и Муслим Гаджимагомедов победили своих соперников на стадии 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.
03:00
При президенте Украины создали совет по вопросам свободы слова
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось учредительное собрание по избранию членов совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.
03:00
Россия совместно с Китаем построит завод по переработке природного газа в Находке
ВЭБ.РФ и Государственный банк развития Китая (ГБРК) профинансируют строительство завода по переработке природного газа в Находке. Соглашение было подписано во вторник, 17 сентября, на встрече глав правительств России и КНР в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.
03:00
Супруга Мамаева опубликовала первое совместное фото с Павлом после освобождения
Жена футболиста Павла Мамаева Алана встретилась с мужем после его освобождения из исправительной колонии №4 в Белгородской области.
03:00
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
03:00
Депутат Госдумы заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для Кокорина и Мамаева
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что решение суда о заключении под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было оправданным.
03:00
Грэм рассказал о возможном «ответном ударе» на инцидент с Saudi Aramco
Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.
03:00
Сен-Пьер рассказал о тактике, которую использовал бы в бою с Нурмагомедовым
Бывший канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер считает, что для победы над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым ему нужно много двигаться и быть креативным.
03:00
Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма
Обсуждение идеи о переименовании Крыма необходимо прекратить, подобные инициативы неактуальны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
03:00
СМИ: Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев
Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
03:00
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
03:00
Антон Миранчук перенёс операцию в Германии
Футболист московского «Локомотива» Антон Миранчук прооперирован в одной из немецких клиник.
03:00
Сообщества во «ВКонтакте» смогут скрывать список подписчиков
Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать список подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
03:00
Библиотеки в парках Москвы посетило рекордное количество гостей
Библиотеки в столичных парках посетило рекордное количество гостей, сообщает сайт «Москва 24».
03:00
Канделаки прокомментировала возвращение Кокорина в «Зенит»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки встала на защиту форварда «Зенита» Александра Кокорина, который вышел на свободу после заключения.
03:00
Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей
Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
03:00
Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор
Дмитрий Чешков, адвокат актёра Павла Устинова, который был осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, прокомментировал ситуацию.
03:00
Баста выступит в роли ведущего на телеканале «Матч! Боец»
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выступит ведущим спецвыпуска программы «Не о боях» на телеканале «Матч! Боец».
03:00
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
03:00
США и Белоруссия намерены объявить о планах вернуть послов
Соединённые Штаты и Белоруссия готовятся объявить о планах вернуть послов. Об этом заявил заместитель госсекретаря Дэвид Хейл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
03:00
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.
03:00
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры России.
03:00
На летних занятиях в парках Москвы побывали около 260 тысяч человек
На летних занятиях площадок проекта «Здоровая Москва» в парках побывали около 260 тыс. человек.
03:00
Брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу
Кирилл Кокорин, брат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о своих планах после выхода на свободу по УДО.
03:00
В США предупредили об усилении урагана «Умберто» в Атлантике
В США предупредили об усилении ветра до 160 км/ч в связи с ураганом «Умберто» в Атлантическом океане, который находится на расстоянии 895 км от Бермудских островов.
03:00
В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о ДТП с двумя погибшими
В Ставропольском крае вынесли приговор водителю грузовика по делу о ДТП с двумя погибшими, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
03:00
СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»
Зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-2019/20, составит порядка €2 млн.
03:00
В Москве отреставрируют бывшую дачу купцов и фабрикантов
На Ленинградском проспекте отреставрируют бывшую дачу купцов и фабрикантов XIX — начала XX века, сообщает сайт «Москва 24».
03:00
Спортивный врач уверен, что травма не скажется на перспективах Кокорина
Спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал проблемы с коленом у форварда «Зенита» Александра Кокорина.
03:00
Опрос: Зеленскому доверяют почти 80% украинцев
Согласно опросу, проведённому социологической службой Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 79% опрошенных.
03:00
Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками
Временный поверенный в делах Северной Кореи будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием шхун КНДР и нападением на российских пограничников в Японском море.
03:00
Психолог сомневается, что Кокорин и Мамаев стремятся к высоким достижениям в футболе
Спортивный психолог Владимир Сафонов выразил мнение относительно возвращения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на прежний уровень.
03:00
В Кировоградской области Украины осквернили памятник жертвам холокоста
В Кировоградской области Украины неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
03:00
Колосков ответил на вопрос, сможет ли Мамаев найти новый клуб
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что Павел Мамаев не будет испытывать недостатка предложений в случае расторжения контракта с «Краснодаром».
03:00
Кадыров высказался о выходе на свободу Кокорина и Мамаева
Глава Чечни и почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
03:00
Петербург может получить 13 млрд рублей на реализацию пяти крупных дорожных проектов
Санкт-Петербург может получить 13 млрд рублей на реализацию пяти крупных дорожных проектов. Средства направит Министерство транспорта России с 2020 по 2024 год, сообщает kp.ru.
03:00
Кемеровская область примет участие в «Кроссе нации»
Кемеровская область примет участие во всероссийском «Кроссе нации» 21 сентября, сообщает kp.ru.
03:00
Спасатели предупредили о заморозках в Псковской области
Спасатели предупредили о резком понижении температуры в Псковской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
03:00
«Рособоронэкспорт» назвал объём экспорта средств ПВО и РЭБ с 2000 года
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия увеличила экспорт средств ПВО и радиоэлектронной борьбы «в четыре-пять раз». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
03:00
Акция «Защити своего питомца» пройдёт в парках Москвы
Акция «Защити своего питомца» пройдёт в десяти столичных парках. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
03:00
СМИ: «Спартак» рассматривает вариант приглашения Арсена Венгера
Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность приглашения французского специалиста Арсена Венгера на пост главного тренера команды.