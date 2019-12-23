HDN: ангел-хранитель — стамбульский «Робин Гуд» раздаёт деньги нуждающимся

В Стамбуле таинственный «Робин Гуд» уже четыре раза навещал неблагополучные кварталы, где раздавал деньги беднякам и детям, пишет Hürriyet Daily News. Не зная имени своего благотворителя, жители прозвали его «ангелом-хранителем» и благодарят Аллаха за то, что в Турции ещё остались такие люди.

В Стамбуле появился щедрый «Робин Гуд», как он сам себя называет, который уже четыре раза раздавал деньги жителям бедных кварталов, сообщает Hürriyet Daily News. В народе его прозвали Hızır — «ангел-хранитель», который внезапно появляется, когда особенно нужен.

«Я сидел перед своим домом. Ко мне подошли и поздоровались двое. Они спросили: «Ты здесь живёшь? Я ответил «да», и они дали мне конверт, — поделился своей историей Селчук Джошкун из квартала, где в основном селятся цыгане рома. — Он представился Робин Гудом. Может быть, он за нами наблюдал».

Как рассказывает издание, в первый раз мужчина, чьё настоящее имя никто не знает, раздавал конверты с 1 тыс. турецких лир (чуть меньше 10,5 тыс. рублей) жителям квартала Хаскёй на северном побережье бухты Золотой Рог в марте. Позже он сделал то же самое в двух других экономически неблагополучных районах.

«Я видел его по телевизору и хотел, чтобы он пришёл в район Барбадос-Енисахра, — вспоминает Октай Коркунч. — Моё желание исполнилось. Мне позвонил брат со словами: «Тут парень раздаёт деньги». Да воздаст ему Аллах».

По свидетельству очевидцев, «Робин Гуд» обычно приходит в компании 10 мужчин, которые называют его боссом. Хозяин местного магазина Аслан Кутлуай вспомнил, что однажды они раздавали деньги детям, каждый получил по 100—300 турецких лир: «Так рад, что ещё остались такие люди, как он. Пока у нас есть такие люди, Турецкая республика не упадёт в грязь лицом».

Своими наблюдениями с Hürriyet Daily News поделился Хаким Бейтер, который работает в бакалейной лавке в квартале Енисахра. Здесь он живёт уже 35 лет, хотя многие разорились и уехали. Однажды сюда приехал человек, который раздавал задолжавшим конверты с деньгами, а потом раздал конверты в бедных лачугах и детям на улице. «В тот день все были очень рады, — вспоминает Бейтер. — Они приехали на 10—15 машинах. Машина, набитая деньгами».