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Welt: собираясь построить «второй Босфор», Эрдоган играет с огнём

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Турецкий президент планирует построить через Стамбул канал, который должен стать вторым Босфором. Благодаря этому каналу Эрдоган может обойти действующее международное соглашение, уже более 80 лет поддерживающее баланс военных сил в Чёрном море. Тем самым Турция играет с огнём, создавая потенциальный очаг напряжённости между Россией и странами НАТО, пишет немецкая газета Die Welt.
Welt: собираясь построить «второй Босфор», Эрдоган играет с огнём
Reuters

Присутствие военных кораблей в Босфоре строго регламентировано и регулируется международным соглашением — конвенцией Монтрё, пишет немецкая газета Die Welt. Цель этого договора заключается в том, чтобы воспрепятствовать милитаризации Чёрного моря.

Соглашение способствует стабильности в регионе, стратегически важном для Восточной Европы и Ближнего Востока, отмечает издание. Босфор — единственный пролив, который соединяет Чёрное и Средиземное моря.

Однако теперь военное равновесие под угрозой, подчёркивает автор статьи. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует прорыть через Стамбул 45-километровый канал, который соединит два моря и станет вторым — искусственным — Босфором. При этом он не будет подчиняться никаким международным ограничениям и предоставит Турции контроль над движением военных кораблей в регионе.

О намерении построить канал Эрдоган заявлял ещё в 2011 году, когда был премьер-министром Турции. С тех пор начало строительства постоянно откладывалось по финансовым и экологическим соображениям. Но теперь правительство всерьёз взялось за дело. В феврале турецкий министр транспорта и инфраструктуры объявил, что строительство канала начнётся ещё в этом году. В конце марта, несмотря на пандемию коронавируса, было официально заявлено о проведении строительных работ, что спровоцировало возмущение общественности. Критикующие заговорили о том, что лучше инвестировать средства в систему здравоохранения.

Как отмечает Die Welt, для Эрдогана канал — приоритетный проект, который должен принести ему не только выгоду и престиж, но и геополитическую власть. Турецкий президент не отступится от своего замысла — об этом он говорил достаточно часто. В случае строительства канала на турецкой территории он не будет ограничен никакими международными правилами. В итоге конвенция Монтрё, которая с 1936 года регулирует движение кораблей через Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, будет аннулирована — по крайней мере, в некоторых областях, пишет немецкая газета.

Действующее соглашение гарантирует доступ гражданским судам в Босфор в мирное время, поясняет издание. Также оно ограничивает максимальное число иностранных военных судов, которые могут проходить через пролив одновременно, до девяти, с общим водоизмещением до 15 тыс. тонн. По оценкам экспертов, для запланированного канала эти правила действовать не будут. В конце концов, для государств с выходом к Чёрному морю — таких, как Россия — и без того действуют другие условия, сообщается в статье.

По конвенции Монтрё, военные корабли других государств могут оставаться в Чёрном море максимум 21 день, а их общее водоизмещение должно составлять не более 30 тыс. тонн. В этом отношении новый канал ничего не изменит, полагают эксперты. Однако президент Эрдоган ещё в январе заявил в интервью турецкому бюро CNN, что канал будет всецело находиться за пределами конвенции Монтрё. Что конкретно он при этом имел в виду, неизвестно, продолжает немецкая газета.

«Это игра с огнём, потенциальный очаг напряжённости между двумя сверхдержавами — Россией и США», — подчёркивает автор статьи. Дело в том, что если американские и другие военные корабли стран НАТО смогут беспрепятственно проходить по каналу и, таким образом, оказываться в непосредственной близости от российского побережья, Кремль может увидеть в этом прямую угрозу, поясняет издание. Поэтому Россия внимательно следит за развитием событий.

«Опасность канала заключается в том, что он ставит под вопрос все до сих пор действовавшие правила», — отмечает турецкий блогер и фотограф военных кораблей Джем Деврим Яйлалы. Проект канала обладает конфликтным потенциалом, и дело не только в том, что он несёт угрозу военному равновесию.

С одной стороны, речь идёт о деньгах. Пока неясно, как дорого Турции обойдётся строительство канала. Эрдоган поначалу говорил о сумме примерно в €10 млрд, но критики полагают, что понадобится вдвое больше средств. Турецкое правительство надеется на прибыли, потому что оно может установить высокие пошлины на прохождение по каналу — в отличие от передвижения по Босфору, брать плату за которое Турции не позволяет конвенция Монтрё.

С другой стороны, канал повышает стоимость земель, которые будут находиться на его берегах. Уже сейчас цены на земельные участки вдоль запланированного маршрута стремительно растут. Там должны возникнуть новые поселения и даже целые города. Проект создаст рабочие места и может дать надежду турецкой экономике.

Сторонники строительства канала утверждают, что Босфор опасно переполнен. В действительности морское сообщение через Босфор за последние десять лет сократилось на 20%. К тому же меры безопасности с течением времени улучшаются, и прохождение пролива становится безопаснее. Что касается различных инцидентов на море, они связаны не с высокой транспортной загруженностью, а с техническими неисправностями.

Между тем, особенно активные споры ведутся по поводу ущерба для окружающей среды, отмечает немецкая газета. Эксперты предостерегают, что строительство канала может разрушить равновесие экосистемы в окрестностях Стамбула. Тем не менее официальное разрешение экологической экспертизы проект получил ещё в январе — хотя тысячи жителей Стамбула выступили против строительства канала.

Одним из наиболее известных противников проекта является мэр Стамбула, оппозиционер Эркем Имамоглу. Он называет строительство канала «предательством» города и намерен во что бы то ни стало ему воспрепятствовать. Таким образом, проект стал элементом борьбы за власть. Имамоглу считается соперником Эрдогана, которого следует воспринимать всерьёз, а некоторые даже считают его возможным кандидатом в президенты.

В феврале администрация Стамбула подала в суд жалобу против разрешения экологической экспертизы. Теперь на фоне кризиса с коронавирусом для критиков проекта забрезжила надежда: в середине мая суд Стамбула постановил разрешить составить экспертное заключение по запланированному маршруту канала. Эрдогана эти попытки сопротивления, по-видимому, не впечатлили. По его словам, проект будет осуществлён, «нравится им это или нет», заключает Die Welt.

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