Hürriyet: Турция запускает программу сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов

Турецкие власти усиливают меры для обеспечения безопасности туристов из-за коронавируса. С этой целью в стране планируют начать программу «Сертификации здорового туризма», которая должна подтверждать выполнение «высоких стандартов здоровья и гигиены труда» в аэропортах, транспортных средствах и местах отдыха, сообщает Hürriyet Daily News.
На протяжении всего летнего сезона 2020 года в Турции будет действовать программа «Сертификации здорового туризма». Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передаёт Hürriyet Daily News.
Этот документ должен подтверждать выполнение «высоких стандартов здоровья и гигиены труда» в аэропортах, жилых помещениях и местах питания. Власти страны призывают все заинтересованные стороны отрасли принять все необходимые меры, чтобы сделать отдых безопасным.
«Наша программа сертификации должна гарантировать безопасность и гигиеничность отдыха гостей Турции. Она призвана обеспечить им комфортное пребывание во время визита», — подчеркнул Эрсой.
Превентивные и защитные меры будут касаться не только транспорта и мест отдыха. В рамках программы будут проверяться состояние здоровья работников и самих туристов, отметил министр.
По его словам, ведомство планирует начать процесс уже в этом месяце, а список сертифицированных объектов появится в интернете в начале июня. Эта программа продемонстрирует, что Турция задаёт направление для нормализации туризма, заключил Эрсой.
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