Hürriyet Daily News: Турция начала бесплатную раздачу масок своим гражданам

В Турции началась бесплатная раздача медицинских масок для граждан в возрасте от 25 до 65 лет, сообщает Hürriyet Daily News. На руки будут выдавать максимум по пять в неделю. Доставкой защитных средств займётся государственная почтовая служба PTT. Турецкие власти обязали всех жителей страны одевать маски в общественных местах и транспорте.
Турецкие власти начали бесплатно раздавать медицинские маски гражданами своей страны в возрасте от 25 до 65 лет, сообщает Hürriyet Daily News. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.
До этого Анкара обязала всех граждан носить маски в общественных местах и транспорте с целью сдерживания распространения коронавируса. Доставкой защитных средств займётся государственная почтовая служба PTT. Заявку можно оставить на сайте компании. Каждый гражданин может получить максимум пять масок в неделю.
Власти мобилизовали все ресурсы для производства необходимого числа масок. В турецком Министерстве обороны сообщили, что в неделю страна выпускает миллион медицинских масок, 5000 медицинских халатов и 5000 литров дезинфицирующего средства на спиртовой основе.
На производство масок местное Министерство образования подрядило и учащихся техникумов. Для начала они будут выпускать по два миллиона в месяц, позже — по 10 млн.
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