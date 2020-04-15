FP: выборы посреди коронавируса — в Южной Корее политики пожинают плоды борьбы с COVID-19

В Южной Корее проходят парламентские выборы, и хотя эксперты опасались, что в условиях эпидемии явка будет низкой, оказалось, что, наоборот, люди спешат отдать свой голос, пишет Foreign Policy. Более того, изначально оппозиция сделала ставку на критику мер власти по борьбе с коронавирусом, но эти меры в итоге оказались успешными, что и принесло правящей партии дополнительную популярность.
В Южной Корее объявлены парламентские выборы, во время которых будет решена судьба всех 300 мест в парламенте. И хотя корейцы приходят отдать свой гражданский долг на избирательных участках, они не забывают и про свой долг держать социальную дистанцию, отмечают авторы статьи в Foreign Policy. Они напоминают, что Южная Корея — первая страна, где проходят выборы, несмотря на пандемию.
На избирательных участках всем измеряют температуру и следят, чтобы все были в масках. Если же у кого-то обнаружат жар, то сопровождают его в отдельную комнату, где можно проголосовать. Перед входом в кабинки для голосования людям выдают одноразовые перчатки, а на выходе предлагают санитайзер. Как отмечают авторы статьи, угроза коронавируса висит в воздухе и оседает в умах людей.
Официальная дата голосования — 15 апреля, но сейчас идёт предварительное голосование для тех, кто не сможет прийти в назначенный день. Некоторые эксперты сомневались, что из-за вируса явка будет невысокой, но получается наоборот. Уже больше четверти всех избирателей пришли проголосовать, и это вдвое больше, чем на предварительном голосовании на предыдущих парламентских выборах.
И для оппозиции ситуация двоякая: с одной стороны, бесспорно хорошо, что правительству удалось спасти много жизней, а с другой — теперь за неё плохо голосуют. Изначально в оппозиции считали, что коронавирус плохо скажется на руководящей партии, так что там продолжали критиковать власть.
И изначально эта стратегия работала. Сосредоточившись на провалах правительства, оппозиция пыталась показать свою правоту, и ей удалось переманить на свою сторону избирателей. В частности, люди возмущались, почему власти сразу не закрыли границы с Китаем. Если бы выборы были месяцем ранее, то правящая партия потерпела бы поражение, уверены эксперты.
Но в итоге стратегия оппозиции обернулась против неё же, отмечают политологи. Правительство заработало благодарность и народа, и иностранных держав за свой ответ коронавирусу. В результате власти сделали так, что выборы стали референдумом по мерам против коронавируса. Например, один из предвыборных слоганов гласит: «Мы окончательно победим в войне с короной». И у самого президента Южной Кореи рейтинги выросли до 54,4%.
Как отмечают эксперты, оппозиция в Южной Корее проиграла трижды. Во-первых, когда критиковала недостатки правительства. Во-вторых, когда не давала своей альтернативы. В-третьих, отказавшись сотрудничать с правительством, когда там принимали правильные меры, подытоживает автор статьи в Foreign Policy.
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