OAN: при карантине США превращаются в «полицейское государство»

Арест за игру с ребёнком в безлюдном парке, штраф за любование закатом из окна автомобиля, поощрение доносчиков — таковы американские реалии во время пандемии COVID-19, передаёт One America News. По мнению ведущей телеканала, США становятся похожи на полицейское государство, а конституционные права граждан под угрозой.
В Цинциннати, штат Огайо, прокурор округа Гамильтон Джо Дитерс предъявляет нарушителям правил социального дистанцирования обвинения в «нападении с отягчающими обстоятельствами».
В Колорадо арестовали отца за то, что он в парке играл со своим ребёнком в детский бейсбол. Даже притом что вокруг больше никого не было, а полицейские, надевшие на него наручники и посадившие его в патрульную машину на глазах у его шестилетней дочери, сами не носили масок и перчаток.
В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, полиция арестовала человека, катавшегося на доске в океане в полном одиночестве.
В Пенсильвании полиция выписала штраф женщине, отправившейся прокатиться на машине, чтобы выбраться из дома, когда всех обязали изолироваться по месту пребывания. В Калифорнии полицейские выписывают штрафы людям, которые любуются закатом из собственного автомобиля.
В Кентукки судья обязал жителей, отказывающихся соблюдать карантин, носить на ноге отслеживающее устройство.
В городе Порт-Изабель, штат Техас, жителям теперь запрещено выезжать куда-либо, если в машине более двух человек. Как маме троих детей купить продуктов? Кто знает!
В Канзас-Сити полиция пресекла автомобильный парад учителей и администраторов начальной школы, даже притом что все они тоже находились в собственных транспортных средствах.
Мэр Лос-Анджелеса пообещал вознаграждение доносчикам, которые стучат на соседей, нарушающих правила социального дистанцирования.
И даже неважно, считаете ли вы объявленный властями карантин необходимым — или бессмысленным и вредным. С таким поведением мириться нельзя! Почему? Неужели политикам достаточно назвать что-то чрезвычайной ситуацией, чтобы оправдать нарушение наших конституционных прав? Если да, то что помешает следующему президенту-демократу сказать: «Изменение климата — чрезвычайная ситуация», — и на этом основании приостановить наши права и навязать нам социализм?
Знаю, некоторые скажут: «У штатов есть полицейские полномочия, которых нет у федеральной власти и которые позволяют им вводить такие драконовские меры». Тогда ответьте мне, что помешает губернаторам-демократам в демократических штатах по всей стране объявить чрезвычайной ситуацией вооружённое насилие и использовать это для приостановки нашего конституционного права на хранение и ношение оружия?
Вопрос в том, хотите ли вы, чтобы ваше государство вело себя как полицейское. Нормально ли это, по-вашему, если представители власти надевают наручники отцу за такое отвратительное преступление, как игра в детский бейсбол с дочкой в парке? Верите ли вы, что это государство не нарушит ваши права при первой возможности? Если да, то оглянитесь вокруг. Может быть, нам, как нации и как гражданам штатов, стоит дважды подумать, прежде чем голосовать за должностных лиц, злоупотребляющих своими полномочиями, когда представляется случай.
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