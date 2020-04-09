Le Figaro: штрафуют — более полумиллиона французов поплатились за нарушение режима карантина

После введённого 18 марта жёсткого карантина французская полиция выявила уже более полумиллиона нарушителей, которые заплатят крупный штраф, пишет Le Figaro. Однако, как отмечает издание, полученная сумма не сможет компенсировать потерю дохода от дорожных штрафов и не позволит обеспечить всё население страны масками хотя бы на один день.

Спустя 20 дней после введения карантина во Франции выписали уже 530 тыс. штрафов за несоблюдение строгих правил, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные, полученные Министерством внутренних дел страны.

Так, в первый день, 18 марта, зафиксировали 4095 нарушений. В последующие дни система набирала обороты: 23 марта общее число составленных протоколов достигло 130 тыс., 27 марта — 260 тыс., 5 апреля — уже 480 тыс., а позавчера эта цифра перешагнула порог в полмиллиона. Таким образом, ежедневно полиция и жандармерия выписывает от 25 до 30 тыс. штрафов — в среднем это соответствует 40 штрафам в день в пересчёте на 600 французских коммун по 150 тыс. жителей или четырём штрафам в час на один город. Издание отмечает, что это достаточно умеренные цифры. Министр внутренних дел также считает, что его соотечественники в целом хорошо соблюдают карантин, даже если тут и там возникают «послабления».

Хотя 25 тыс. штрафов в день по стране — это немало, раньше во Франции ежедневно в среднем выписывалось 95 тыс. протоколов за нарушения дорожного движения и парковки. Следовательно, наказания за нарушение самоизоляции не компенсируют отсутствие штрафов автомобилистов — большинство сейчас оставляют свои машины на стоянках, которые временно стали бесплатными.

Как напоминает французская газета, сначала за несоблюдение карантина можно было заплатить до €38, однако с 24 марта эту сумму увеличили до €135. Простые расчёты дают понять, что в целом государство получит €60 млн, однако для этого необходимо, чтобы все правонарушители оплатили свои штрафы. Именно в этом таится главная проблема: если опираться на статистику по дорожным штрафам, объём неоплаченных протоколов должен составлять треть от суммы, которую надеются собрать. Тогда в реальности за 20 дней действия карантина государство получит только €40 млн, то есть в среднем по 2 млн в день.

Этого недостаточно. Le Figaro рассчитал, сколько китайских масок можно было бы купить на €40 млн. Одна штука стоит 19 юаней (€2,47), включая транспорт, следовательно, вырученные со штрафов деньги позволят закупить 16 млн одноразовых масок — для страны с 67 млн жителей этого не хватит даже на один день.