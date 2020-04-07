20 minutes: «Нам плевать, если вы умрёте» — коронавирус пробудил во французах худшее

Хозяйка одной из квартир в пригороде Монпелье выгнала пожилую женщину на улицу только за то, что её дочь — медсестра, которая работает в скорой помощи. Эта история получила громкую огласку во Франции, а министр жилищного хозяйства страны назвал поступок «гнусным» и заявил, что кризис «пробуждает всё самое плохое в людях».

Медсестре из отделения скорой помощи Монпелье пришлось освободить арендованную квартиру в пригороде, потому что пожилая хозяйка жилплощади, которая живёт этажом выше, боялась подхватить коронавирус, пишет 20 minutes.

Как подчёркивает издание, медсестра-анестезиолог Мелина соблюдала все меры предосторожности, чтобы не заразить своих близких и родных, и даже ходила за покупками для своей арендодательницы, чтобы та не выходила из дома. Мелина объяснила BFMTV, что её дочь живёт в Монпелье, поэтому в начале карантина медсестра временно поменялась с ней квартирами: её дочь, внучка и мама переехали к сожителю на окраину, в то время как сама медсестра перебралась в центр, поближе к больнице. Однако когда она сообщила о своём решении собственнице, та сразу же потребовала, чтобы новые жильцы съезжали, потому что они «занесут к ней вирус».

У матери Мелины проблемы с лёгкими, и медсестра надеялась, что карантин за городом вместе с семьёй поможет её защитить. В конце концов, отмечает французская газета, больную пришлось отправить в дом престарелых: чтобы избавиться от непрошенных гостей, хозяйка квартиры отключала отопление и горячую воду, очень рано шумела и будила всю семью. По словам Мелины, её дочь и мать плакали днями напролёт, жить там стало невозможно.

Журналисты La Gazette de Montpellier связались с собственницей, которая оправдывается тем, что жильцы нарушили договор аренды: он предусматривал проживание двух человек. «Эти люди не должны были к нам приезжать, — считает она. — Там была эта бабушка, которая жила в доме престарелых. Мы знаем, что эти заведения входят в зону риска, мы не хотим этого у нас».

Мелина рассказала, что хозяйка жилплощади бросила ей в лицо жестокую фразу: «Нам плевать, если вы подхватите вирус и умрёте, лишь бы только не у нас». Медсестра согласилась рассказать о случившемся только для того, «чтобы такое больше не повторилось». «Я не понимаю, почему так сильно клеймят медработников», — приводит её жалобу издание.

Как пишет в заключение 20 minutes, случившееся в Монпелье вызвало острую реакцию в соцсетях. Так, депутат от партии «Вперёд, Республика!» Корали Дюбост пристыдила тех, кто выгнал семью медсестры, «которая каждую ночь спасает жизни». Со своей стороны министр жилищного хозяйства Жюльен Денорманди раскритиковал «гнусный поступок» и с сожалением констатировал, что кризис «пробуждает всё самое плохое в людях».