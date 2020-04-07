SRF: «стена тирании» разделила семьи и влюблённых на немецко-швейцарской границе

На границе Швейцарии и Германии появилась стена с полосой отчуждения в два метра, чтобы граждане двух стран не могли касаться друг друга, сообщает SRF. Мера, принятая властями на фоне эпидемии коронавируса, разделила друзей и влюблённых, нарушила их совместные планы, из-за чего многие разочарованы. Но чувства она сдержать неспособна, поэтому поздравления с днём рождения и признания в любви с лёгкостью преодолевают «два метра тирании».

Ещё пару недель назад, до эпидемии коронавируса, никто бы и представить не мог, что на швейцарско-немецкой границе между Кройцлингеном и Констанцем будет происходить то, что Вернер Штауфахер, персонаж пьесы Шиллера «Вильгельм Телль» описал словами: «Нет, есть предел насилию тиранов!». Но теперь, когда границы закрыты, похоже, что предела всё-таки нет. Особенно это касается контрольно-пропускного пункта «Маленькая Венеция», который разделил семьи, друзей и влюблённых. Репортаж Ливии Беттиг о двух метрах тирании.

Высокая стена с полосой отчуждения в несколько метров разделяет друзей и семьи, которые живут в Германии и Швейцарии. В пятницу дистанцию ещё раз увеличили, чтобы никто друг друга не касался. Много людей, разные судьбы, как, например, вот эта: мать и отец живут в Констанце, дочь и зять в Кройцлингене.

ДАМАРИН ОНДЕРА, специалист по работе на операционном оборудовании: Сегодня мы бы праздновали нашу свадьбу. Мне от этого больно. Моё платье и его костюм висят в шкафу, мы всё приготовили, а теперь вот здесь сидим.

ЙЕНС ОНДЕРА, консультант по продажам: Мы отменили кейтеринг, аренду зала, приглашения для гостей, всё отменили.

Эта парочка познакомилась всего четыре недели назад, незадолго до начала эпидемии коронавируса. Лидия Дистель специально приехала из Базеля, чтобы встретиться со своей новой любовью.

ЛИДИЯ ДИСТЕЛЬ, сотрудница службы охраны из Базеля: Чего только не сделаешь, чтобы увидеться вживую, а не общаться только по WhatsApp и Facetime. Я была бы готова и на час дольше ехать. Не проблема.

Новая стена на границе Швейцарии и Германии разделяет людей, но не способна сдержать чувства. Изначально этот день рождения планировали отпраздновать по-другому, а теперь поздравления летят через стену. Вот как здесь. Несмотря на хорошее настроение, есть место и разочарованию.

КРИСТИНА ЭГЛИ, научный руководитель музея Наполеона в кантоне Тургау: Мы даже чокнуться не можем. Я считаю, что с дистанцией они немного переборщили. Да, нужно держать дистанцию, но это перебор.

Власти строго следят за выполнением правила поведения на границе. Встречаться можно, но не касаться друг друга. К слову, свадьбу эта пара переносит на следующий год.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.