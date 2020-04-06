Al Jazeera: чтобы не заразить беженцев, Турция сведёт свои передвижения в Сирии к минимуму

Турецкие власти опасаются, что если в Сирии распространится эпидемия при отсутствии больниц и переполненности лагерей беженцев, то она будет иметь катастрофические последствия. Поэтому там решили свести к минимуму передвижения турецких военных по подконтрольному им району Идлиба, сообщает Al Jazeera.
Турецкие власти заявили, что сведут к минимуму передвижения своих войск в соседней Сирии, чтобы не допустить распространения эпидемии, сообщает Al Jazeera. На данный момент число жертв от коронавируса в Турции достигло 574 человек, а число заражённых — 27 тыс. человек. Причём в последние недели эта динамика носила резко растущий характер.
Турция таким образом занимает 9-ю строчку в списке наибольшего распространения пандемии. Там запрещены собрания людей, закрыты границы и остановлена работа предприятий. Оставаться дома предписано большинству людей младше 20 лет и старше 65. Также в общественных местах, в магазинах и на работе все должны носить маски. Закрыты школы, остановлены международные полёты, запрещены массовые молитвы и собрания.
Теперь же турецкие военные в Сирии смогут передвигаться лишь по позволению главнокомандующего армии. Турция выступает в поддержку сирийских повстанцев на северо-востоке страны в регионе Идлиба. Бои там утихли после того, как Анкаре удалось договориться с Москвой о прекращении огня.
В регионе около миллиона человек стали вынужденными переселенцами из-за конфликта, и доктора опасаются худшего, если там разыграется эпидемия коронавируса, притом что больницы в руинах, а лагеря переполнены беженцами.
Министерство обороны Турции заявило, что в эти зоны были отправлены доктора, которые должны научить местных работников справляться с острыми респираторными заболеваниями, сообщает Al Jazeera.
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