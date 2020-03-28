Foreign Policy рассказал о «сирийском реванше» — второй волне коронавируса

В ближайшее время пандемия коронавируса, по всей видимости, нанесёт сильный удар по массе беженцев, скопившихся в сирийской провинции Идлиб, который будет иметь крайне печальные последствия из-за отсутствия эффективного здравоохранения, пишет Foreign Policy. Однако, по мнению журнала, рост количества заражённых в Сирии представляет угрозу не только для неё самой, но и для окружающего мира, так несмотря на драконовские меры, коронавирус всё равно может попасть в Европу или в США.

В последнюю неделю вышло немало статей о той угрозе, которую представляет коронавирус для беженцев по всему миру. Жизнь этих несчастных и так не сладка, однако теперь её условия просто ужасают. У многих беженцев и внутренне перемещённых лиц отсутствует доступ даже к базовой медицинской помощи, не говоря уже об оборудовании для борьбы с COVID-19. ВОЗ и правительства в курсе этой проблемы, однако, учитывая, что большая часть мира сама борется с новым вирусом, помощь самым обделённым мира сего ограничивается лишь тоненькой струйкой, пишет Foreign Policy.

Когда речь заходит о Ближнем Востоке, самое большое беспокойство вызывает сирийская провинция Идлиб, которая сейчас скорее напоминает гигантский лагерь для беженцев. Коронавирус — как и в случае с сирийским конфликтом, угрожает не только местным жителям, но и всему Ближнему Востоку и даже странам за его пределами. Вирус не останавливают закрытые границы и заморозка торговли. Горькая правда состоит в том, что когда COVID-19 пройдётся по Идлибу, он продлит страдания сирийцев, ливанцев, иорданцев, турок, иранцев, русских и европейцев.

Чтобы понять весь масштаб угрозы коронавируса Идлибу — как и угрозы, которую представляет для мира заражённый Идлиб, — важно вспомнить, каким образом президент Сирии Башар Асад при поддержке России и Ирана провёл «свою кровавую кампанию» по борьбе со своими оппонентами. Он, по мнению Foreign Policy, не щадя никого, бомбил, применял химическое оружие и морил голодом население. Те, кто пережил это «варварство», в конечном счёте, оказались в Идлибе.

У Асада и российских генералов давно «чесались руки» начать там военную операцию, однако в мае 2017 года Россия, Турция и Иран установили там «безопасную зону». Тем не менее в середине 2019 года терпение России и Сирии лопнуло, и они начали кампанию по захвату провинции. На момент наступления в Идлибе находилось 3 млн человек, значительный процент из которых составляли дети. Как считает журнал, лишь турецкое военное вмешательство спасло гражданских от «асадовских пуль, путинских бомб и ополчения покойного Касема Сулеймани». Однако теперь у этих людей появилась ещё одна забота: COVID-19.

Хотя на момент написания статьи Сирия сообщила лишь о пяти случаях заражения коронавирусом, крайне маловероятно, чтобы COVID-19 не попал в Идлиб. Скорее всего, это уже произошло. Потенциальные источники заражения многочисленны: ими могут стать как военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции, так и турецкие солдаты, российские пилоты, европейские журналисты или же сотрудники гуманитарных организаций.

Когда эпидемия наберёт обороты и станет очевидна, она будет ужасной. Располагая крайне ограниченным потенциалом, ВОЗ и Турция делают, что могут, однако этого недостаточно. При этом и этот ручеёк помощи может иссякнуть, потому что Турция сама начинает фиксировать резкий рост количества заражённых у себя в стране.

Как будто бы гуманитарной катастрофы было мало, COVID-19 не только, по всей видимости, пройдёт как нож сквозь масло через массу обездоленных в Идлибе, но и может вырваться за пределы провинции. Без всяких сомнений, правительства по всему миру, включая соседей Сирии, предпринимают меры по борьбе с коронавирусом, закрывая границы и авиасообщение. Тем не менее режим сдерживания провалился в Италии, Испании, Франции, США и Китае (до того, как в Ухане были введены драконовские меры).

Подобных мер на юго-западе Сирии не наблюдается, и вряд ли их введут вообще — ведь это всё же зона боевых действий. Следовательно, вирус с большой долей вероятности уже вырвался из провинции, распространяясь в Турции, по остальной Сирии, по Ливану, Иордании и Ирану.

Однако это грозит катастрофой не только соседям Идлиба. Сирия находится относительно недалеко и от Европы. Даже несмотря на, что европейцы пошли на драконовские меры для борьбы с вирусом, остаётся проблема бессимптомных носителей. Несмотря на ограничение перемещений, здоровые с виду дипломаты, эксперты в области мирового здравоохранения, пограничники, пилоты, солдаты и другие лица, которые имеют право передвигаться по причине своих знаний, умений или функций, могут способствовать распространению вируса.

Только представьте: пытающийся обеспечить перемирие в Идлибе или доставить туда столь необходимую помощь дипломат, чиновник или водитель грузовика подхватывает вирус. Однако у них не начинается жар и ничего не болит; они не теряют обоняние и не кашляют — и возвращаются в Искендерун, Брюссель, Женеву или Нью-Йорк. Именно подобным образом Идлиб может осложнить мировой кризис с коронавирусом.

«Почти десятилетний конфликт в Сирии уже опустошил значительные территории этой страны, способствовал росту нестабильности в регионе и перекроил политическую арену Европы. Теперь же он грозит усложнить эти проблемы посредством той ужасной опасности, которую представляет коронавирус. В нормальных условиях великие державы отправили бы ресурсы, необходимые для купирования проблемы… Однако в реальности США и Китай заняты тем, что перекладывают вину друг на друга за начало пандемии. Без лидерства с их стороны президенты, короли, премьер-министры и генералы по всему миру, по всей видимости, останутся в стороне — как и когда Сирия погружалась в жестокий хаос — и будут наблюдать за тем, как COVID-19 накрывает весь Идлиб и, в конечном счёте, их собственные страны. В результате их бездействия они будут нести моральную ответственность за смерти в Сирии, на Ближнем Востоке и в Европе — чего можно было бы избежать», — подытоживает Foreign Policy.