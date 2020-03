AC: лавина беженцев из-за вмешательства Запада на Ближнем Востоке предвещает конец Европы

Беженцы из стран Ближнего Востока, недовольные тем, что получилось в их «освобождённых» странах после вмешательства Запада, решили приехать в Европу и насладиться всеми благами цивилизации. И «самоубийственный» либерализм заставляет ЕС принимать их, превращая тем самым бывшие страны-колонизаторы в «колонии будущего» и приближая конец Запада, предупреждает публицист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

«Крепость» Европа — это иллюзия, поскольку из-за сложной ситуации в Сирии и других странах Ближнего Востока всё больше людей в ближайшие годы будут устремляться в ЕС с расчётом получить убежище. Об этом предупреждают, в частности, авторы недавней редакционной статьи The Financial Times, и к их предупреждениям стоит прислушаться, уверен американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Европа должна быть реалистичной и попытаться обеспечить правовые механизмы для сдерживания мигрантов и лиц, ищущих убежища, чтобы не оказаться в опасности из-за массового «вторжения», подчёркивается в статье.



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не зря угрожает «наводнить» Юго-Восточную Европу сирийскими беженцами, чтобы получить от ЕС побольше денег в обмен на то, чтобы он не пропускал к европейским границам миллионы сирийцев, уже находящихся в Турции, пишет Бьюкенен на страницах The American Conservative. По его мнению, ещё одна цель такой политики Эрдогана — вынудить Европу поддержать его вооружённое вторжение в Сирию, чтобы не дать президенту Башару Асаду взять под контроль всю территорию провинции Идлиб и победить вооружённые отряды оппозиции.



«В том аду, которым сегодня является Сирия с точки зрения прав человека, можно наблюдать масштабы бедствия, вызванного тем, что «крестоносцы», вдохновлённые идеями Вильсона, решили свергнуть диктатора Асада и отстоять Сирию во имя демократии», — отмечает Бьюкенен. Он напоминает, что когда на Ближнем Востоке началась «арабская весна» и недовольные протестующие в Сирии вышли на улицы, то США, Турция и страны Персидского залива активно поддерживали и вооружали сирийских повстанцев.



Однако отряды «хороших повстанцев» быстро были разгромлены, и вскоре лидирующую роль в вооружённом конфликте в Сирии взяли на себя террористы, констатирует автор. А президент Сирии Башар Асад при поддержке своих союзников России и Ирана за последние четыре года смог взять под контроль правительственных сил практически всю территорию Сирии к западу от Евфрата, за исключением Идлиба. И в результате активных боевых действий в этом регионе к южной границе Турции хлынул новый поток беженцев в количестве более 900 тыс. человек, отмечается в статье.



Следует признать, что практически все интервенции и войны, проводившиеся Западом в странах исламского мира в XXI веке, не были успешными, подчёркивает Бьюкенен. Джорджа Буша — младшего вынудили к вторжению в Ирак, Барака Обаму убедили свергнуть полковника Муаммара Каддафи в Ливии и выступить против Асада в Сирии, а также занять сторону Саудовской Аравии в вооружённом конфликте в Йемене, напоминает автор. Однако что же получил Запад в результате всех войн на Ближнем Востоке?



«В Сирии и Йемене нашими стараниями появились два самых больших в мире очага, в которых не соблюдаются права человека. В Ливии началась новая гражданская война. В Ираке мы сейчас боремся с Ираном за влияние в стране, которую мы «освободили» в 2003 году», — говорится в статье. В то время как в Афганистане американцам пришлось заключить соглашение с «Талибаном»*, который на протяжении двух десятилетий был ярым врагом, и после своей самой продолжительной войны Америка «умывает руки», отмечает Бьюкенен.



При этом за 20 лет в ходе пяти войн погибли 7 тыс. американских военнослужащих, ещё около 40 тыс. получили ранения, напоминает автор: «Мы вложили в эти войны все ресурсы империи. А что эти войны дали народам, к которым мы пришли на помощь и которых мы «возвышали», кроме сотен тысяч убитых афганцев и арабов и миллионов людей, вынужденных покинуть свои дома и оказавшихся в изгнании?»



Эксперты и журналисты предупреждают Европу, что теперь, когда она выполнила свой долг, ворвавшись на Ближний Восток, у неё появился новый «моральный долг» — на протяжении ближайших десятилетий принимать беженцев, появившихся в результате этих войн. «Но если ЕС откроет двери перед бесконечным потоком африканцев и арабов, где доказательства того, что европейские страны примут и ассимилируют их? Станут ли эти мигранты и люди, рассчитывающие получить убежище, хорошими европейцами? Или они создадут в больших городах Европы анклавы с такими же условиями, как в африканских и ближневосточных странах, из которых они прибыли?» — задаётся вопросом Бьюкенен.



История второй половины тысячелетия уже не раз демонстрировала человечеству подъём и падение цивилизаций. В XVI, XVII и XVIII веках Испания, Великобритания, Франция и Португалия, а затем Бельгия, Италия, Германия и Америка, будучи убеждёнными в «превосходстве своей цивилизации», вышли в мир, чтобы создать империи, — а потом «возвышать» и управлять теми, кого Редьярд Киплинг пренебрежительно называл «низшими кастами» и «существами без закона», напоминает автор.



Но затем, по прошествии двух мировых войн, правители этих западных «империй» прониклись либерализмом, который теперь уже провозглашал равенство всех народов, рас, вероисповеданий, культур и цивилизаций, отмечается в статье. Эта эгалитарная идеология предписывала разгром империй и отказ от колоний как «реакционных пережитков» времён невежества и предрассудков.



«Теперь народы новых стран, недовольные тем, что получилось в их «освобождённых» странах и что там сделали их правители, решили приехать в Европу, чтобы насладиться на Западе тем, чего они не могут воспроизвести у себя дома», — пишет Бьюкенен. И либерализм, который превратился в «идеологию самоубийства Запада», заставляет Европу принимать их на протяжении ближайших десятилетий. «Бывшие страны-колонизаторы превращаются в колонии будущего. Неужели вот так Западу и приходит конец?» — заключает автор.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.