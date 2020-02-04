Daily Sabah: Эрдоган заявил, что Турция не пойдёт на обострение отношений с Россией

Несмотря на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, Анкара не намерена добиваться «конфликта» с Москвой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он напомнил о важности совместных стратегических проектов, которыми занимаются обе страны, сообщает Daily Sabah.

В настоящий момент Анкаре не нужен «конфликт или серьёзное противоречие» с Москвой. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он вновь повторил, что наступление «сирийского режима» в Идлибе «необходимо остановить», сообщает Daily Sabah.

Президент подчеркнул важность совместных инициатив двух стран. Они включают сделку по строительству АЭС, энергетический проект «Турецкий поток», поставку ЗРК С-400 и туризм, поясняет издание.

«Мы не можем игнорировать это (стратегическое партнёрство с Россией. — ИноТВ). Вот почему мы сядем и всё обсудим. Но без раздражения, потому что оно только вредит», — заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

Он также прокомментировал атаку сирийских войск на турецких военнослужащих. По его словам, это нападение является «очевидным нарушением соглашения, достигнутого в Сочи».

«Разумеется, сирийскому режиму придётся заплатить за подобные действия», — добавил президент. Он отметил, что турецкие войска «нейтрализовали» 76 сирийских военнослужащих, большая часть которых были убиты, а остальные получили ранения.

«Российская сторона была также проинформирована (о проведении операции. — ИноТВ), в том числе о её координатах, — заявил Эрдоган. — Кроме того, Россия знает, что Турция не может допускать ни новых столкновений и убийств мирного населения в Идлибе, ни очередного потока беженцев».

Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе Сирии, стала оплотом оппозиции и антиправительственных вооружённых групп с самого начала гражданской войны. Сегодня в регионе проживает порядка 4 млн гражданских, утверждает издание.

В 2019 году Турция и Россия согласились запретить в Идлибе любое проявление агрессии. Однако Дамаск и его союзники «постоянно нарушали» перемирие, «совершая частые атаки в регионе, жертвами которых стали как минимум 1300 мирных жителей».