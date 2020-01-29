Daily Sabah: терпению приходит конец — Эрдоган упрекнул Россию в невыполнении обязательств по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в невыполнении соглашений по сирийскому Идлибу. По словам политика, подконтрольные Дамаску войска продолжают наступление в регионе, что вынуждает Анкару предпринять ответные действия, сообщает Daily Sabah.

Продолжающиеся атаки правительственных войск в сирийской провинции Идлиб «испытывают терпение Анкары, которое уже подходит к концу». С таким предупреждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Daily Sabah.

«К сожалению, Россия не выполнила соглашений, достигнутых в Астане и Сочи. Мы ждали до сих пор, но с этого момента мы собираемся предпринять собственные действия. Это не угроза, но мы ожидаем, что Россия сделает режиму (президента Башара Асада. — ИноТВ) необходимое внушение», — заявил турецкий лидер журналистам.

«Россия будет продолжать этот процесс иначе — либо с режимом, либо с Турцией. Россия говорит нам, что она борется с терроризмом. Кто такие террористы? Неужели люди, которые защищают свою землю?» — добавил он.

Турция ранее уже настаивала на дипломатическом решении вопроса по Идлибу, что привело к заключению двухстороннего Сочинского соглашения, а через год — к подписанию Астанинского соглашения, участником которого, помимо Москвы и Анкары, стал Тегеран. Однако, несмотря на эти сделки, «режим Асада» совместно с Россией продолжал «жестокое наступление» в регионе, в результате чего, по данным ООН, около 358 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, отмечает издание.

Турция, которая уже приняла почти 4 млн человек, объявила, что не допустит новых волн беженцев, прибывающих из северной Сирии. Однако, несмотря на предупреждения, наступление продолжается, и на этой неделе подконтрольные Дамаску войска вошли в город Маарат ан-Нуман, который имеет символическое и стратегическое значение, обращает внимание Daily Sabah.