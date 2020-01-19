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Le Figaro: без американцев Россия и Турция стали «главными жандармами» Ближнего Востока

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После вывода американских войск российско-турецкий тандем играет ключевую роль в ближневосточном регионе и вмешивается в международные конфликты, урегулирование которых раньше было прерогативой Запада, сообщает Le Figaro. Хотя дипломатические инициативы Анкары и Москвы проходят намного успешнее, чем у ослабленной и раздираемой противоречиями Европы, они не приводят к каким-либо значительным результатам, утверждает издание.
Le Figaro: без американцев Россия и Турция стали «главными жандармами» Ближнего Востока
Reuters

Долгое время, особенно после холодной войны, страны Запада пользовались монополией на власть и урегулировали международные кризисы с помощью мягкой и жёсткой силы, силы оружия и дипломатии, — однако это время прошло, пишет Le Figaro. Такие кардинальные изменения как нигде лучше проявляются на Ближнем Востоке и характеризуются набравшим силу тандемом России и Турции, который составил конкуренцию Европе. Вместе Путин и Эрдоган всё больше углубляются в эти неспокойные территории, где их авторитарные режимы с помощью «агрессивной армии» тоже с некоторых пор претендуют на восстановление мира в регионе.

Как напоминает французская газета, в Сирии эти государства поддерживали противоположные стороны конфликта: благодаря военному вмешательству в 2015 году Владимир Путин спас «режим Башара Асада», в то время как Эрдоган сражался с курдами и поддерживал мятежные группы исламистов. Противоположные интересы не помешали Анкаре и Москве наравне с Тегераном провести успешные переговоры в Астане по урегулированию конфликта в Сирии, тогда как инициатива ООН провалилась. В Ливии Россия и Турция также расположились по разные стороны баррикад: Москва поддерживает маршала Хафтара, а Анкара — Фаиза Сараджа, признанного ООН главу правительства. Здесь страны также пытаются воссоздать ту же дипломатическую модель. Так, в начале этой недели Россия организовала первую встречу воюющих в Ливии сторон и временное прекращение огня, а также надеется усилить своё дипломатическое влияние на конференции в Берлине.
 
Военное вмешательство России и Турции изменило расклад сил в восточной части Средиземного моря, а сами страны взяли на себя роль «главных жандармов» в конфликтах в этом регионе, подчёркивает издание. Благодаря своим прямым и непрямым методам воздействия эти государства доказали, что стали ключевыми фигурами в урегулировании кризисов. Из них двоих Россия является движущей силой, «локомотивом»: в Ливии она «отомстила» Западу за интервенцию 2011 года, которая привела в падению Каддафи. За несколько лет Москва восстановила позиции в регионе, доставшиеся в наследство от холодной войны, и активно вмешивается в его дела. Преследуя собственные интересы, она также считает Запад ответственным за ливийский конфликт.
 
Начатый Обамой и подтверждённый Трампом вывод американских войск с Ближнего Востока оставляет место для этих новых стратегических участников, которые соревнуются друг с другом без оглядки на международные правила. Их задачу в регионе облегчает стремительно уменьшающееся влияние Европы на когда-то любимой территории. Частично это объясняется разногласиями европейских стран по поводу Башара Асада и стратегии в Ливии. Италия, бывшая колониальная держава, раскритиковала Францию за то, что та действует в одиночку, и поддержала официальный Триполи, тогда как Париж «попал под обаяние» Хафтара. Однако Италия не смогла стать важным посредником в этом регионе, который продолжает считать своей сферой влияния. Затянувшийся брексит, нестабильность правительства Италии, экономическая одержимость Германии и внутренние проблемы Франции не дали создать единый европейский фронт в Ливии, где джихадисты и мигранты частично определяют безопасность на континенте.
 
И всё же, отмечается в статье, ни Москве, ни Анкаре не удалось добиться бо́льшего успеха в дипломатии, чем ЕС. Конечно, военные операции в регионе дали этим странам важные рычаги давления, но их действия в качестве «пожарных-поджигателей» ещё больше дестабилизирует ситуацию. Мирная инициатива Москвы в Астане осталась безрезультатной, в Ливии дела также далеки от верного пути, хотя теперь «упрямый маршал Хафтар якобы играет по правилам», пишет автор статьи. Конференцию по Сирии в Берлине может ждать такой же финал, как и в Женеве.
 
Пока же благодаря исходу американцев и выжидательной позиции европейцев Ливия превратилась в новую Сирию: ставший международным конфликт не подчиняется никакому решающему влиянию и развивается независимо и всё более опасно. Ирак, в который вернулся хаос, когда-нибудь может тоже пойти по этому пути. Как заметил в интервью Le Figaro анонимный дипломат, «в сегодняшнем многополярном мире нет ни правил игры, ни судей».
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Le Figaro Франция Европа
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