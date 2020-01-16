Rai Al Youm: Эрдоган попал в «ловушку», тщательно спланированную Россией

Провал московской конференции по Ливии означает, что президент Турции Эрдоган попал в тщательно спланированную «ловушку», которую устроила Россия. Как пишет Rai Al Youm, виной этому то, что турецкий лидер слышит только то, что сам хочет слышать, и именно поэтому Турция и её президент сегодня скатываются в пропасть.

Провал московской конференции по Ливии означает, что турецкий лидер не смог добиться мирного урегулирования ситуации в стране и сохранить лицо, в отличие от русских, которые тайно поддерживают Хафтара. Как пишет Rai Al Youm, основная причина провала переговоров состоит в том, что генерал Хафтар, которого поддерживают Египет, ОАЭ, Россия, США и Франция, контролирует большую часть территорий на востоке и юге Ливии, включая регион нефтяного полумесяца, поэтому он не согласится ни на какое соглашение, которое приведёт к потере завоеваний.

«Мы не знаем, кто лжёт, а кто говорит правду, но абсолютно уверены, что президент Эрдоган — самый большой лжец, поэтому мы не удивлены, что он попал в «ловушку» России, Египта, Франции и ОАЭ, которая была тщательно спланирована и подготовлена. А всё потому, что он слушает только тех, кто говорит ему то, что он хочет услышать, как сказал нам один из близких ему людей. Такой подход представляет опасность не только для самой Турции, но и для всего региона», — пишет издание.

По мнению автора статьи, основная проблема президента Эрдогана состоит в том, что сейчас у него мало друзей в Средиземноморском регионе как среди арабов, так и среди европейцев. На сегодняшний день турецкий лидер окружён врагами, среди которых есть как невлиятельные, так и влиятельные государства на региональном и международном уровнях, особенно в свете усиливающегося экономического давления со стороны США.

В данном свете можно рассмотреть несколько моментов, которые отражают особенности нынешнего турецкого кризиса и помогут предсказать его развитие.

Советник турецкого президента Ясин Актай написал статью, в которой он призвал к сотрудничеству с Египтом, поскольку причин для сотрудничества больше, чем причин для вражды. Однако, по мнению автора материала, эта статья, вероятно, была написана по заказу Эрдогана или даже им лично. Она идёт вразрез с турецкими красными линиями, признаёт наличие тупиковой ситуации и говорит о прагматизме турецкого лидера. Таким образом, подобная тенденция должна найти отклик у заинтересованной стороны, то есть Египта.

Кроме того, после провала московской конференции президент Эрдоган возлагает все надежды на берлинскую конференцию по Ливии. Турецкий президент не хочет вмешиваться в войну в Ливии, поскольку, в отличие от конфликта в Сирии, это будет происходить без поддержки международной коалиции.

Как заключает издание, сегодня Турция и её президент скатываются в пропасть. Данная тенденция будет продолжаться, если Эрдоган не сможет найти общий язык со своими соседями и будет делать только то, что считает нужным. Если турецкий лидер сможет преодолеть все разногласия, то это станет началом новой главы, которая приведёт к стабильности во всём регионе.