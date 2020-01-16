Rai Al Youm: Эрдоган попал в «ловушку», тщательно спланированную Россией
Провал московской конференции по Ливии означает, что турецкий лидер не смог добиться мирного урегулирования ситуации в стране и сохранить лицо, в отличие от русских, которые тайно поддерживают Хафтара. Как пишет Rai Al Youm, основная причина провала переговоров состоит в том, что генерал Хафтар, которого поддерживают Египет, ОАЭ, Россия, США и Франция, контролирует большую часть территорий на востоке и юге Ливии, включая регион нефтяного полумесяца, поэтому он не согласится ни на какое соглашение, которое приведёт к потере завоеваний.
«Мы не знаем, кто лжёт, а кто говорит правду, но абсолютно уверены, что президент Эрдоган — самый большой лжец, поэтому мы не удивлены, что он попал в «ловушку» России, Египта, Франции и ОАЭ, которая была тщательно спланирована и подготовлена. А всё потому, что он слушает только тех, кто говорит ему то, что он хочет услышать, как сказал нам один из близких ему людей. Такой подход представляет опасность не только для самой Турции, но и для всего региона», — пишет издание.
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