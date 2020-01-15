Euronews: пока Эрдоган грозит Хафтару, Россия продолжает попытки по урегулированию

Хотя переговоры представителей ливийских враждующих сторон в Москве так и не привели к подписанию мирного соглашения, Россия продолжает консолидировать общие усилия, направленные на достижение мира. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал лидера ливийских повстанцев Халифу Хафтара «путчистом» и предостерёг его от нападения на Триполи, передаёт Euronews.
Начинались на позитивной ноте, но в результате окончились ничем: в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии. При посредничестве России, а также Турции, была предпринята попытка помирить враждующие стороны, однако лидер повстанцев Халифа Хафтар покинул Москву, так и не подписав соглашения о прекращении огня.
По одним данным, он взял двое суток, чтобы обсудить документ с лидерами поддерживающих его ливийских племён, по другим — Хафтар начал стягивать силы для решающего наступления на Триполи. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Хафтара «путчистом» и предостерёг его от нападения на ливийскую столицу.
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции:Сначала он обещал заключить соглашение о прекращении огня, но так и не сделал этого. Он сбежал, так ничего и не подписав.
Тем временем Москва заверила, что продолжит усилия для урегулирования в Ливии. Вот что заявил Сергей Лавров по итогам переговоров.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться.
Вместе с тем Лавров напомнил, что нынешняя ситуация в Ливии — это результат военной кампании стран НАТО 2011 года. С тех пор страна раскололась на два враждующих лагеря с центрами в Триполи с правительством, которое признаёт международное сообщество, и Тобруке, откуда и начал наступление лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.
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