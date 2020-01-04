Le Figaro: Макрон опасается обострения ситуации в Ливии из-за иностранного вмешательства

Во время телефонного разговора с Путиным президент Франции поделился своей обеспокоенностью возможным усугублением конфликта в Ливии из-за планируемого введения туда турецких войск, пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Главы государств высказались за мирное урегулирование ситуации и поддержали дипломатические усилия в этом направлении, в том числе со стороны ООН и Германии.
В пятницу во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон выразил своё беспокойство тем, что существует «риск обострения ситуации» в Ливии, «связанный с вмешательством иностранных военных», сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Накануне турецкий парламент разрешил президенту Эрдогану послать войска на территорию Ливии в поддержку официального правительства против генерала Халифа Хафтара, что может усугубить раздирающий страну братоубийственный конфликт. В тот же день Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой предостерёг его от любого «иностранного вмешательства», которое способно «осложнить» ситуацию в Ливии.
Как рассказывает издание, в разговоре с главой Кремля Макрон «осудил недавно заключённые соглашения» между Правительством национального согласия Ливии и Турции «по вопросам морских границ и безопасности», а также «все решения, которые привели к обострению ситуации».
Со своей стороны Кремль заявил, что «Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались за урегулирования кризиса в этом государстве мирным путем». Согласно официальному сообщению, они выразили поддержку «политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым в том числе при посредничестве ООН и ФРГ».
Французская газета отмечает, что во время беседы с Путиным глава Французской Республики подчеркнул «необходимость укрепления международного консенсуса на Берлинской конференции», которая намечена на начало января, чтобы «выйти из кризиса и вернуться к политическому процессу под эгидой Объединённых Наций». Также Макрон указал на «важность диалога внутри Ливии и политического процесса, включающего региональных игроков и главным образом все активные политические партии страны».
Как напоминает Le Figaro, ещё 30 декабря Макрон и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора говорили о «рисках военного обострения» ситуации в Ливии и призвали всех региональных и международных участников конфликта «к большой сдержанности».
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