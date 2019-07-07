Die Zeit: Россия и Турция потребовали остановить кровопролитие в Ливии

15:50 Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2» Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

15:42 Стало известно, где пройдёт Матч звёзд КХЛ в 2020 году Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев рассказал, где пройдёт матч всех звёзд в 2020 году.

15:37 Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

15:36 В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

15:25 В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев Группа туристов из Китая отправилась после посещения ресторана отеля «Шанхай» в Санкт-Петербурге, 16 человек обратились за помощью, после чего 15 из них были госпитализированы.

15:20 СМИ: Моуринью отказался возглавить китайский клуб за €100 млн Португальский специалист Жозе Моуринью отказался стать главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

15:15 В Госдуме осудили отклонение в ПА ОБСЕ резолюции о борьбе с героизацией нацизма Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонить российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

15:03 В ЕС оценили решение Ирана по обогащению урана Евросоюз обеспокоен заявлением властей Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

15:01 Гимнастка Набиева завоевала серебро в упражнении на брусьях на Универсиаде Россиянка Татьяна Набиева заняла второе место в упражнении на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

14:55 Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.

14:50 Из-за протестующих в Гонконге закрыли железнодорожный терминал В Гонконге участники протестов против поправки об экстрадиции на материковую часть Китая заняли территорию терминала высокоскоростных железных дорог, который пришлось временно закрыть из-за большого скопления людей.

14:44 СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение футбольного клуба из Монте-Карло 7 июля.

14:41 В ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

14:36 Женская сборная России по регби-7 проиграла Японии на Универсиаде Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Японии на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

14:27 В ДНР сбили беспилотник украинских военных В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

14:17 Гендиректор «Локомотива»: вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

14:16 В Одессе задержан взявший в заложники женщину злоумышленник Полиция задержала злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Одессе. Об этом сообщили в полиции.

13:58 Гимнастка Ахаимова заняла второе место в опорном прыжке на Универсиаде Россиянка Лилия Ахаимова завоевала серебро в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

13:58 В Совфеде ответили на призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT призыв комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

13:57 Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

13:53 Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с 40,5% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов.

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13:31 В «Зените» уверены, что тренерский штаб сделает выводы из поражения от «Локомотива» Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил уверенность, что тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок России от московского «Локомотива».

13:25 Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города. В настоящее время полиция ведёт со злоумышленником переговоры. Как отметили в МВД Украины, принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию нарушителя.

13:15 В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Южной Осетии и Абхазии Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом отменить решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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12:56 Главный тренер «Локомотива» Сёмин обошёл Романцева и Газзаева по числу трофеев Наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров российских команд по количеству трофеев в постсоветский период.

12:54 Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова после того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия удара стихии в доме Худоногова.

12:39 ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Об этом сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.

12:37 СМИ: Главный тренер сборной и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку после вылета с КАН-2019 Главный тренер сборной Египта по футболу Хавьер Агирре был отправлен в отставку после поражения команды от ЮАР (0:1) в матче 1/8 финала домашнего Кубка африканских наций.

12:26 В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.

12:17 Клопп возлагает большие надежды на молодого футболиста «Ливерпуля» Брюстера Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что возлагает большие надежды на 19-летнего нападающего команды Риана Брюстера.

12:14 Депутат прокомментировал призыв США к ФРГ отправить войска в Сирию Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в разговоре с RT призыв Соединённых Штатов к Германии отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.

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11:59 Инспекторы МАГАТЭ проверят решение Ирана по урану Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят объявленное Ираном повышение уровня обогащения урана. По итогам будет направлено сообщение в штаб-квартиру агентства.

11:57 Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили заработал второе удаление в карьере.

11:49 Боксёры Бивол и Кузьмин проведут следующие бои в сентябре Менеджер Вадим Корнилов, который представляет интересы чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и обладателя интерконтинентального титула WBA в тяжёлом весе Сергея Кузьмина, заявил, что россияне проведут свои следующие поединки в сентябре.

11:48 Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

11:38 В Госдуме оценили решение Ирана обогащать уран на уровне выше 3,67% Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что в стране решили начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

11:30 В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

11:22 Иран готовит встречу глав МИД стран — членов ядерной сделки в июле Иран готовит встречу глав МИД стран — членов ядерной сделки. Предположительно, она состоится в июле. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Аббас Аракчи.

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11:08 Двух пострадавших в результате ЧП с бензовозом доставили в Екатеринбург Двое пострадавших в результате взрыва бензовоза в Свердловской области доставлены в екатеринбургские больницы, их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

11:01 Отец Нурмагомедова считает, что его сын мог бы в будущем провести бой с Диасом Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что его сын может когда-нибудь провести поединок с американцем Нейтом Диасом.

10:57 Сенатор оценил план Лондона «бороться с дезинформацией» в Восточной Европе Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение МИД Великобритании о том, что страна выделит £18 млн на борьбу с «дезинформацией и фальсификацией новостей» в Восточной Европе и «укрепление независимых СМИ» на Западных Балканах.