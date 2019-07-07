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Die Zeit: Россия и Турция потребовали остановить кровопролитие в Ливии

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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили свою обеспокоенность из-за ситуации в Ливии и потребовали от сторон конфликта немедленно ввести режим прекращения огня, сообщает Die Zeit. По данным ООН, в ходе ожесточённых боёв уже были убиты 650 человек, уточняет немецкое издание.
Die Zeit: Россия и Турция потребовали остановить кровопролитие в Ливии
Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили свою обеспокоенность из-за ситуации в Ливии и потребовали от участвующих в конфликте сторон немедленно ввести режим прекращения огня, сообщает Die Zeit.

Необходимость возобновления переговоров и установления перемирия в раздираемой гражданской войной стране российский и турецкий лидеры подчеркнули в ходе телефонного разговора, уточняет немецкое издание.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев в окрестностях ливийской столицы Триполи идут ожесточённые бои. После свержения Муаммара Каддафи борьбу за власть в Ливии ведут сторонники правительства Фаиза Сараджа, которому оказывает поддержку Организация Объединённых Наций, и войска генерала Халифа Хафтара, за которым, в свою очередь, стоит парламент страны. В ходе вооружённых столкновений, по данным ООН, уже были убиты 650 человек, отмечает Die Zeit.

Как заявили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе президента Турции. В частности, во время беседы Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море.

Согласно официальной информации, во вторник при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России 14 моряков-подводников задохнулись от угарных газов. В субботу тела погибших предали земли, пишет немецкое издание.

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источник
Die Zeit Германия Европа
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