Эксперт NBC сравнила Ливию с «Игрой престолов» — все претенденты на трон напоминают тирана Джоффри

Ливия завязла в «невероятно сложном кризисе» сразу с двумя конкурирующими правительствами и ещё большим количеством сил, участвующих в битве за абсолютную власть, пишет NBC News. По словам аналитиков, ливийский хаос напоминает мир «Игры престолов», где во главе каждого дома сидит жестокий и беспринципный тиран Джоффри Баратеон.

С 2011 года, когда при поддержке НАТО в Ливии был свергнут Муаммар Каддафи, страна пребывает в полнейшей раздробленности, пишет корреспондент NBC News Александр Смит. За власть борются сразу два правительства. И в апреле 2019 года лидер одного из лагерей генерал Халифа Хафтар двинулся в наступление на Триполи, столицу Правительства национального согласия, «признаваемого мировым сообществом». А точнее ООН и США.

Пытаясь объяснить этот «невероятно сложный кризис», поглотивший Ливию, эксперт Европейского совета по международным отношениям Тарик Магриси комментирует: «Лишённая моральных устоев элита ведёт игру за абсолютную власть, где победитель может быть только один».

«Представьте себе «Игру престолов», где во главе каждого дома стоит Джоффри», — добавил аналитик. Мегериси имеет в виду персонажа известного сериала производства компании HBO юного тирана Джоффри Баратеона, которого многие поклонники картины невзлюбили за чрезмерную жестокость.

Сегодня наступление Хафтара на Триполи, которое, по всей видимости, изначально задумывалось как попытка стремительного захвата власти, свелось к кровопролитным уличным столкновениям. Сотни людей убиты, тысячи были вынуждены покинуть свои дома. «Вместо того чтобы наступать на Триполи с небольшим числом людей, за которым могли последовать ожидаемые перебежки на его сторону, Хафтар спровоцировал в ливийской столице гуманитарную катастрофу», — отметила научный сотрудник Международного центра исследования радикализации при Королевском колледже Лондона Инга Кристина Траутиг. По словам эксперта, изначальная цель Хафтара совершить «блицкриг» и быстро захватить Триполи провалилась.

Автор статьи Александр Смит обращает внимание, что генерал Хафтар — человек с довольно интересной судьбой. Он был последователем Каддафи, но затем отрёкся от своего лидера, стал призывать к перевороту и в конце концов не без помощи ЦРУ обосновался в США. Хафтар прожил в Америке 20 лет, на протяжении которых, как некоторые предполагают, поддерживал отношения со спецслужбами и даже получил гражданство США — незадолго до того, как вернулся на родину.

Как ранее установили журналисты, в ливийских конфликтах Хафтар сражался бок о бок и против почти каждой влиятельной группы. Отсюда генерал получил репутацию весьма опытного вояки «с очень гибкими взглядами на личную преданность». В настоящее время Хафтар состоит в союзе с ливийским парламентом, базирующимся в городе Тобрук и не признающим правительство в Триполи. Парламент поддерживают Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.

«Хафтар остаётся противоречивой фигурой, поскольку многие опасаются, что он может стать новым Каддафи», — подчёркивает Александр Смит. По мнению экспертов, генерал больше тяготеет к авторитарным взглядам, он нередко пренебрегал принципами верховенства закона. К тому же, похоже, Хафтар поддерживает контакты с Москвой. Так что вовлечённость множества иностранных сил в ливийский конфликт может превратить его в новую опосредованную войну в духе сирийской.

Недавно, несмотря на то что официально Вашингтон вроде бы поддерживает Триполи, президент США Дональд Трамп созванивался с генералом Хафтаром. Как указывалось в заявлении Белого дома, американский лидер похвалил собеседника за его вклад в борьбу с терроризмом и сохранение ливийских нефтяных ресурсов, а также обсудил с ним «общее видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе».