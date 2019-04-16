Die Welt: Россия намерена закрепить своё экономическое присутствие в Ливии

В нынешнем ливийском кризисе Россия выступает на стороне маршала Халифы Хафтара, пишет Die Welt: причина в том, что Хафтар обещал продолжить военно-техническое сотрудничество между странами, что поможет Москве реализовать многомиллиардные сделки, заключённые ещё при Каддафи, а также инвестиционные проекты вроде строительства железнодорожной магистрали между Триполи и Бенгази. Кроме того, поддержка Хафтара поспособствует сближению России со странами Персидского залива, выступающими против «Братьев-мусульман».

Менее чем через два года после своего визита на борт авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» маршал Халифа Хафтар начал своё наступление на ливийскую столицу Триполи, пишет Die Welt. Его операция поддерживается Россией, заблокировавшей заявление по Ливии в Совбезе ООН и призывающей все стороны к диалогу.

По мнению издания, несмотря на то что официально Россия занимает нейтральную позицию, Москва делает ставку на Хафтара, который минимум трижды посещал российскую столицу за последние годы. На первый взгляд, причины российской поддержки заключаются в экономических интересах. Хафтар обещал, что продолжит военно-техническое сотрудничество между странами, начатое ещё в советские годы. Как отмечает Die Welt, в этой сфере предстоит сделать многое: ещё до свержения Муаммара Каддафи Россия и Ливия заключили множество контрактов о поставке вооружений (в их числе истребители «Сухой» и транспортные самолёты) общей суммой $3,5 млрд, однако доставка техники так и не состоялась. Россия рассчитывает на то, что ей удастся завершить эти контракты и заключить новые, когда с Ливии будет снято оружейное эмбарго.

Кроме того, российская компания РЖД планирует осуществить свой проект, также инициированный ещё при Каддафи: в его рамках планировалась постройка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Триполи и Бенгази. Помимо этого остаются замороженными сделки с «Газпромом» и «Татнефтью» в энергетическом секторе, пишет издание.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов считает, что в Ливии Москва руководствуется стратегическими мотивами: во-первых, Россия хочет показать, что её успех в Сирии не был случайностью и она после распада СССР намерена наконец закрепиться в качестве великой державы. Кроме того, Россия хочет выступить в качестве посредника: отмечается, что среди западных держав нет единства по Ливии. Хафтара поддержала Франция, и даже США, несмотря на критику госсекретаря Майка Помпео, как минимум нейтрально относятся к действиям маршала.

Более того, отмечает Die Welt, поддержка Хафтара сблизит Москву с такими региональными игроками, как Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ: они, так же как и маршал, борются с «Братьями-мусульманами»*.

При этом, пишет издание, Россия не ставит всё на одну карту. Поддержка Хафтара является приоритетом, однако Москва поддерживает контакты ещё и с Фаизом Сараджем, возглавляющим ливийское правительство национального согласия. Ведутся переговоры о возобновлении деятельности российского посольства в Триполи. Таким образом, Россия хочет, в первую очередь, закрепить своё присутствие в Ливии, вне зависимости от того, кто будет находиться у власти, резюмирует Die Welt.