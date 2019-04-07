Sky News: кризис в Ливии усугубляется — Британии и НАТО пора действовать

По мере того как кризис в Ливии усугубляется, Великобритания должна предпринять действия, пишет Sky News. И подобная ответственность лежит не только на Британии, но и на других странах НАТО, поскольку именно их военные участвовали в операциях, которые привели к свержению Муаммара Каддафи и к хаосу в стране.

В Ливии начинается очередной этап внутреннего противостояния. И это напрямую касается Европы, поскольку нестабильная Ливия — это открытая дверь, воспользовавшись которой мигранты могут проникать в европейские страны.

На этот раз ключевой фигурой выступает маршал Халифа Хафтар. В своё время он был офицером в армии Каддафи, но потом стал одним из организаторов государственного переворота против бывшего ливийского лидера. Затем Хафтар, оказавшись в изгнании, жил в США в течение двадцати лет, а после свержения Каддафи стал одним из полевых командиров на востоке страны.

Хафтара поддерживает не только египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, но и Россия, которая помогает ему, как утверждается в статье, деньгами и наёмниками. Сейчас ливийский маршал постепенно укрепляет свою власть. Так, недавно он двинулся на юг с целью захвата месторождений в южной Ливии, говорится в статье.

Благодаря этому он достаточно осмелел, чтобы отдать приказ о текущем наступлении на столицу страны — Триполи. После Каддафи Ливия оказалась расколота между различными группировками, в том числе религиозными. Запад официально признаёт поддерживаемое ООН правительство национального согласия, однако власть последнего на самом деле слаба.

Хафтар предположительно настроен на то, чтобы взять под контроль всю страну. Но пока он не в состоянии это сделать. Его силы уже столкнулись с серьёзным сопротивлением в ходе продвижения на запад, отмечает Sky News.

Но это не остановило ливийского маршала. Кроме того, на наступательные действия его также вдохновляет молчание большей части международного сообщества. А Францию, похоже, даже привлекает перспектива того, что военный руководитель станет базисом для новой политической инициативы по созданию более единой и стабильной Ливии. Другие крупные державы не разделяют этого мнения.

В ходе предыдущих наступательных операций Хафтару с помощью силы и обещаний удавалось убедить своих противников сложить оружие и присоединиться к его войскам. Однако в настоящее время всё говорит о том, что данная тактика пока не работает. И, скорее всего, дело закончится затяжным военным противостоянием, которое сведёт на нет прогресс по достижению политического урегулирования в стране. Это, в свою очередь, поспособствует ещё большей нестабильности на южных рубежах Европы, отмечает Sky News.