NYT: наступление Хафтара на Триполи грозит Ливии новой гражданской войной

Один из видных лидеров Ливии генерал Халифа Хафтар направил свои войска на столицу государства, где заседает поддерживаемое Западом правительство национального единства, пишет The New York Times. По мнению издания, это «неожиданное наступление» военачальника на Триполи может дать толчок для возобновления гражданского конфликта в стране.

Накануне генерал Халифа Хафтар, который на протяжении нескольких лет стремится взять под контроль Ливию, приказал своим войскам идти на Триполи. Конкурирующие группировки спешно начали мобилизовать свои силы, чтобы отразить готовящуюся атаку на столицу. Всё это создаёт возможность возобновления гражданской войны в североафриканской стране, пишет The New York Times.

По словам издания, наступление Хафтара олицетворяет новую и, возможно, обманчивую стадию борьбы за власть, которая разрывает Ливию на части с начала «арабской весны» 2011 года. Этот шаг фактически сводит на нет мирные переговоры между враждующими сторонами, которые должны были состояться в этом месяце.

Именно с этой дипломатической миссией в Триполи прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал все стороны проявить «спокойствие и сдержанность». «Я глубоко обеспокоен передвижением войск, происходящим в Ливии, и риском конфронтации. Военного решения не существует. Только межливийский диалог может решить проблемы Ливии», — подчеркнул политик.

С аналогичным совместным заявлением выступили США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ. Они пообещали привлечь к ответственности «любую ливийскую фракцию, которая разжигает новый конфликт».

Тем не менее 75-летний Хафтар не внял этим предупреждениям и отказался прекращать наступление. В своём видеообращении он заявил, что «с божьей помощью» его армия в самое ближайшее время «ответит на призыв любимого народа» и «войдёт в Триполи».

Отряды генерала захватили три города в окрестностях Триполи. Судя по последним данным, они не встретили серьёзного сопротивления. Неизвестно, стало ли это возможно благодаря сделке Хафтара с местными властями и до какой степени он контролирует эти поселения, отмечает издание.

Ливия погрузилась в хаос после свержения «диктатора» Муаммара Каддафи в 2011 году, и с тех пор конкурирующие города и повстанцы борются за влияние. Этот «бедлам» подорвал добычу нефти, выкачал из страны национальные богатства, дал приют исламистам и превратил её средиземноморское побережье в главную отправную точку для африканских и ближневосточных мигрантов, бегущих в Европу, обращает внимание The New York Times.

В 2014 году Хафтар, который служил в армии Каддафи и «однажды был клиентом ЦРУ», объявил о своих планах объединить страну под своим правлением. В течение следующих трёх лет он отбивал Бенгази у исламистов. С помощью ОАЭ, Египта, к которым позже присоединились Франция и «в ограниченном масштабе» Россия, генералу удалось получить большую часть восточного региона. Вероятно, с помощью неожиданного наступления на Триполи он идёт на риск, чтобы получить полный контроль над страной, и надеется договориться с полевыми командирами, рассуждает издание.

Впрочем, лидеры повстанцев в городе Мисурата, которые являются самыми серьёзными соперниками Хафтара, обещают дать отпор «тирану». «Мы, как всегда, готовы остановить это наступление», — говорится в их заявлении.

В настоящий момент в Триполи базируется правительство национального единства, которое поддерживают США и другие западные страны. Этот орган не имеет собственных Вооружённых сил, поэтому его безопасность обеспечивают различные местные повстанческие группировки, которые зачастую руководствуются личными мотивами и имеют весьма сомнительную репутацию. Эксперты ООН обвиняют многих из них в контрабанде мигрантов, вымогательствах и других преступлениях.

Между двумя основными игроками в Ливии существовало относительное равновесие. Власти Триполи продолжали платить жалование госслужащим во «владениях» Хафтара, в том числе его солдатам, а военный лидер разрешал правительству национального единства продавать нефть через контролируемые им порты.

Баланс был нарушен порядка двух месяцев назад, когда силы Хафтара впервые двинулись в южную пустыню. Генералу без кровопролития удалось договориться с местными племенами и в процессе захватить Шарару, одно из крупнейших нефтяных месторождений в Ливии. После этого многие аналитики заговорили, что поход военачальника на столицу — это лишь вопрос времени, заключает The New York Times.