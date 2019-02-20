Спустя восемь лет после того, как в Ливии был свергнут режим Муаммара Каддафи, страна так и не увидела нового рассвета, пишет издание Afrigatenews. Революционеры обвиняли Каддафи в том, он не создал государство и функционирующие институты, однако на самом деле они сами уничтожили все элементы ливийской государственности, отмечает издание.

Спустя восемь лет после свержения режима Каддафи Ливия так и не увидела нового рассвета. Как пишет издание Afrigatenews, предполагалось, что случившееся подготовит почву для достижения лучших результатов с учётом имеющихся материальных ресурсов и тысяч специалистов в сфере гуманитарных и прикладных наук, но, к сожалению, оно было и остаётся кошмаром.

Те, кто сверг режим, обвиняли Каддафи в том, что на протяжении всего правления он не создал государство и функционирующие институты. Однако они сами уничтожили все элементы ливийской государственности. Отраслевых министерств, занимающихся обеспечением социальных благ, больше не существует, от них остались одни вывески, а груды мусора на площадях и дорогах свидетельствуют о безразличии должностных лиц к обществу. Это становится причиной эпидемий на фоне ветхих учреждений в секторе здравоохранения.

Что касается образовательного сектора, то здания находятся в плачевном состоянии, а при разработке учебных планов фальсифицируются исторические факты, чтобы закрепить их в сознании молодежи. Вдобавок ко всему, учебники поступают поздно, и они никому не нужны.

Конституция, которая регулирует отношения между главой государства и обществом, или так называемый общественный договор, так и не увидела свет. Министерство внутренних дел, по словам тех, кто им руководит, не смогло предпринять простейшие действия в интересах гражданина, для которого была совершена эта революция.

Революционеры в день памяти об уничтожении страны, изгнании её народа и лишении её богатств, а также о неудачах, понесенных вооруженными силами, которые ранее обеспечивали сохранность государства, превратились в нежеланных субъектов, поскольку народ осознал, что их деятельность преступна.

«Они заявляют, что цели 17 февраля не были достигнуты, и они будут стремиться к их достижению всеми средствами. По их словам, революция продолжается, и это, несомненно, жалкая и безрассудная, похожая на предсмертный танец, попытка что-то изменить в предчувствии неизбежного конца», — заключает автор материала.